L’Angleterre nomme l’équipe pour la tournée hivernale des Ashes en Australie, en tant que capitaine Joe Root sans Jofra Archer, Ben Stokes et Sam Curran

L’Angleterre a nommé son équipe de 17 joueurs pour les Ashes en Australie.

L’entraîneur-chef Chris Silverwood et le capitaine Joe Root n’auront pas une équipe complète à choisir parmi Down Under, avec Ben Stokes et Jofra Archer parmi les grands noms à manquer en raison d’une blessure.

Joe Root a sélectionné son équipe

La BCE a annoncé vendredi que la tournée hivernale des Ashes se poursuivrait, sous réserve de «plusieurs conditions critiques remplies», à la suite des inquiétudes d’un certain nombre de joueurs seniors concernant les protocoles de coronavirus.

Root et le vice-capitaine Jos Buttler hésitaient auparavant à accepter certaines des règles COVID strictes de l’Australie.

Mais l’Angleterre a maintenant nommé son équipe, les 17 joueurs voyageant en Down Under étant auparavant plafonnés au niveau Test.

Équipe d’Angleterre pour les Ashes:

Joe Root (Capitaine), James Anderson, Jonathan Bairstow, Dom Bess, Stuart Broad, Rory Burns, Jos Buttler, Zak Crawley, Haseeb Hameed, Dan Lawrence, Jack Leach, Dawid Malan, Craig Overton, Ollie Pope, Ollie Robinson, Chris Woakes , Mark Wood.

L’équipe se rendra en Australie en décembre

L’Angleterre est privée des quilleurs rapides Archer et Olly Stone, tous deux blessés.

Le joueur polyvalent vedette Stokes ne fait pas non plus partie de l’équipe, à la suite d’une deuxième intervention sur une blessure au doigt qu’il a subie et a subi une intervention chirurgicale pour la première fois en avril, ce qui a prolongé sa pause indéfinie du match.

Commentant l’équipe, l’entraîneur-chef Silverwood a déclaré: «Une tournée en Australie est le summum en tant que joueur de cricket d’Angleterre Test.

getty

Stokes n’a pas joué au cricket depuis ses apparitions dans The Hundred avec Trent Rockets en juillet

GETTY

Jofra Archer est exclu jusqu’en 2022

« Je suis ravi que tous nos joueurs disponibles se soient engagés dans la tournée. Nous sommes impatients de partir en tournée et de profiter de l’expérience de cette série historique.

« C’est pourquoi nous jouons et coachons pour être impliqués dans des séries emblématiques comme celle-ci.

«Plus de la moitié de notre équipe n’a jamais participé à une tournée Ashes auparavant, ce qui signifie que nous serons frais et chercherons à embrasser le cricket et l’excitation de visiter l’un des meilleurs endroits au monde.

GETTY

L’entraîneur anglais Chris Silverwood a eu son mot à dire sur l’équipe

«Je pense que nous avons sélectionné une équipe bien équilibrée avec des options dans tous les domaines et un mélange de jeunesse et d’expérience.

« Il y a une vraie compétition pour les places et un véritable désir de travailler dur et de rivaliser, dans le but de créer de l’histoire. »

