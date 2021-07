L’Angleterre perd la finale de l’Euro 2020 aux tirs au but alors que Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ne marquent pas et couronnent les champions d’Italie

L’Italie a battu l’Angleterre aux tirs au but lors de la finale de l’Euro 2020 alors que les hommes de Gareth Southgate ont subi un chagrin dévastateur à Wembley dimanche soir.

Gianluigi Donnarumma a réalisé deux gros arrêts pour repousser Jadon Sancho et Bukayo Saka, tandis que Marcus Rashford a frappé le poteau.

.

Saka n’a pas réussi à marquer le penalty final

Le match a commencé par un moment de nervosité pour l’Angleterre alors que la passe arrière égarée de Harry Maguire a concédé un corner dans la première minute.

C’est Maguire lui-même qui a éloigné le danger, puis Luke Shaw a entamé une pause remarquable.

Harry Kane a porté le ballon vers l’avant et a passé à un Kieran Trippier qui avançait sur l’aile droite.

Trippier a lancé un superbe centre au deuxième poteau qui a été rattrapé doucement sur la demi-volée par Shaw, propulsant l’Angleterre dans une avance sensationnelle au début.

Wembley a éclaté avec des célébrations joyeuses, comme le stade n’avait vu aucun but international depuis sa rénovation.

.

Le tir de Shaw a secoué le poteau, devant un Donnarumma impuissant

.

Les joueurs de l’Angleterre ont célébré sauvagement

C’était le premier but de Shaw pour son pays et il est maintenant le plus rapide de tous les temps dans une finale de championnat d’Europe avec une minute et 57 secondes.

La frappe a également prouvé la décision tactique de Gareth Southgate de passer à cinq à l’arrière pour le match, les deux ailiers attaquants se combinant pour le premier match.

Les hommes de Southgate semblaient déterminés à poursuivre sur leur lancée et à continuer sur le devant de la scène.

Mason Mount a décroché un corner juste après la dizaine de minutes, mais la défense italienne a retrouvé son calme et a fait face à la menace.

Les Italiens ont ensuite commencé à revenir dans le match, même s’ils ont souffert d’inquiétude lorsque le maestro du milieu de terrain Jorginho s’est blessé à mi-chemin de la première mi-temps.

Le magicien de Chelsea s’est rétabli après avoir reçu un traitement prolongé, puis est revenu à la mêlée.

Avec Jorginho de retour sur le terrain, l’Italie a commencé à progresser vers la prise de contrôle au milieu de terrain.

Federico Chiesa a tiré de peu à côté à la 35e minute – un avertissement aux Three Lions.

L’équipe de Roberto Mancini a augmenté la pression vers la fin de la première mi-temps, la volée de Ciro Immobile bloquée par John Stones et le suivi de Marco Verratti tombant entre les mains de Jordan Pickford.

L’Angleterre est restée ferme défensivement et a réussi à siffler devant.

Mason Mount, Declan Rice et Kalvin Phillips se sont battus pour tromper les talentueux milieux de terrain et attaquants italiens

Alors que la seconde mi-temps commençait, l’Angleterre semblait désireuse de commencer de la même manière que la première.

Raheem Sterling a fait irruption dans la surface et est tombé en prétendant avoir été retiré par Giorgio Chiellini, bien qu’aucune pénalité n’ait été infligée.

Lorenzo Insigne a décoché un coup franc dangereusement placé au-dessus de la barre transversale à la 50e minute alors que le stade retenait collectivement son souffle.

Insigne a testé Pickford sous un angle serré sept minutes plus tard, le gardien anglais battant son effort spéculatif.

Bryan Cristante et Domenico Berardi ont remplacé Nicolo Barella et Immobile pour les Italiens.

Chiesa était le suivant à tirer, forçant un arrêt plus difficile de Pickford à la fin d’une course fantastique.

.

Phillips s’est battu vaillamment au milieu de terrain

L’Angleterre a répondu en remportant immédiatement un corner à l’autre bout et John Stones a forcé Donnarumma à faire basculer le ballon au-dessus de la barre.

Le deuxième virage a été confortablement dégagé et il n’a pas fallu longtemps avant que le modèle familier de l’Italie en possession de la balle n’apparaisse tandis que les Trois Lions défendaient.

Declan Rice et Kalvin Phillips, comme pour l’ensemble du tournoi, ont joué dans ce rôle, luttant pour garder leurs adversaires à distance.

Cependant, sur 67 minutes, la résilience a été brisée.

Un corner férocement fouetté de Domenico Berardi a été renvoyé vers Verratti, dont la tête a été poussée contre le poteau par un Pickford agité avant d’être retourné par Leonardo Bonucci.

Les Italiens derrière le but ont célébré, mais la plupart de Wembley a été assommé dans le silence.

.

Bonucci a poussé le ballon dans le filet

.

L’Angleterre était clairement découragée par le revers

L’Italie a assiégé le but anglais dans les minutes qui ont suivi.

Insigne a volé au-dessus de la barre à la fin d’un long ballon de Bonucci et Chiesa a menacé une fois de plus.

Un changement de formation a été apporté par Gareth Southgate en réponse alors que Saka et Jordan Henderson remplaçaient Kieran Trippier et Declan Rice.

Cela a permis de ramener l’Angleterre dans le match sur un front offensif et a freiné l’élan de l’Italie dans les 20 dernières minutes.

Mancini a réagi en remplaçant Chiesa par Federico Bernardeschi, ajoutant des jambes fraîches à son attaque.

Il n’y avait pas d’autres grandes occasions avant le coup de sifflet à temps plein et les prolongations ont suivi.

.

Saka est entré dans la mêlée pour l’Angleterre

Andrea Belotti a été engagé pour Insigne et les 30 minutes supplémentaires ont commencé.

Ce changement a été suivi par Manuel Locatelli remplaçant Verratti, mais Southgate a choisi de faire attendre Jack Grealish et Jadon Sancho.

Il y a eu un bref aperçu du but pour l’Angleterre alors qu’Henderson a sauté sur un ballon lâche et a mis Sterling à l’écart, bien qu’il n’ait pas pu trouver de coéquipier et n’ait fini avec un corner.

Cela a été dirigé vers Phillips qui a fait un effort dans la foule mais loin du but de Donnarumma.

.

Mancini a utilisé ses remplaçants avant Southgate

Maintenant, décida Southgate, il était temps pour Grealish. La star d’Aston Villa a pris la place de Mount.

Il a immédiatement fait un impact et a presque rejoint Saka à l’intérieur de la surface, seulement pour que le ballon échappe de peu à l’emprise du jeune.

Belotti a éraflé un effort rebondi à la fin de la première période, mais l’Italie n’était pas aussi dominante qu’elle l’avait été.

Bernadeschi a pris en charge le premier coup franc dans la seconde moitié des prolongations en décochant un long coup franc à Pickford.

.

L’arrivée de Grealish était très attendue

Sterling menaçait dans la surface de réparation alors que l’Angleterre prenait le contrôle du match.

Le schéma familier du match était maintenant inversé, les Italiens fatigués défendant clairement sur le pied arrière.

Jorginho a sans doute eu la chance de rester sur le terrain car son pauvre défi tardif sur Grealish l’a vu réservé.

Alessandro Florenzi a remplacé Emerson dans le changement final de Mancini tandis que Rashford et Sancho ont été amenés à la mort, apparemment dans le but de tirer des pénalités.

Le remplaçant précédent Henderson est parti, tout comme Kyle Walker.

Le dernier corner de l’Italie n’a rien donné et le coup de sifflet a de nouveau retenti, confirmant les tirs au but.

Les deux équipes ne pouvaient pas être séparées après 120 minutes

L’Angleterre a remporté le tirage au sort devant les supporters locaux, mais a dû prendre la deuxième place.

Berardi a pris la première place et est rentré chez lui pour donner l’avantage à l’Italie 1-0.

Kane a été premier pour l’Angleterre et l’a égalé pour porter le score à 1-1.

Belotti a pris la deuxième place pour l’Italie, mais Pickford a SAUVE pour garder le score à 1-1.

Maguire a tiré l’Angleterre 2-1 avec confiance, explosant dans le coin supérieur droit. Il a même cassé la caméra dans le but.

Bonucci était le troisième homme de l’Italie et a trouvé le filet pour porter le score à 2-2.

Mais Rashford, amené spécifiquement à tirer un penalty, a touché le poteau et le score est resté à 2-2.

Bernadeschi a refusé de donner un autre avantage à l’Angleterre et a marqué pour donner l’avantage à l’Italie 3-2.

Sancho, comme Rashford, a été amené en dernier et tout comme Rashford n’a pas réussi à marquer. Le gros arrêt de Gianluigi Donnarumma a mis l’Italie à un penalty de la gloire.

Jorginho – l’homme connu qui perfectionnait son penalty – a incroyablement vu son penalty sauvé par Jordan Pickford.

Saka avait la responsabilité d’égaliser le score, mais Donnarumma a sauvé pour couronner les champions italiens de l’Euro 2020.

