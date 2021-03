L’Angleterre permet à nouveau les rencontres et les sports de plein air

29/03/2021 à 11:13 CEST

.

L’Angleterre autorise, à partir de ce lundi, des réunions en plein air, y compris dans des jardins privés, de jusqu’à six personnes ou deux maisons, ainsi que des sports à l’étranger, dans une nouvelle étape de la désescalade entamée le 8 mars.

Entre autres mesures d’assouplissement des restrictions, les mariages jusqu’à six personnes seront également autorisés à nouveau, dans le cadre de la feuille de route pour sortir du strict confinement que vit l’Angleterre depuis le début de cette année et qui garde fermé, par exemple, tous métiers non essentiels.

Le gouvernement britannique insiste sur l’importance de ne pas encore tenir de réunions en salle, avec un nouveau slogan: mains, visage, distance et plein air.

L’Angleterre – les autres régions du Royaume-Uni, telles que l’Écosse ou le Pays de Galles, ont leur propre calendrier de désescalade – lève également l’ordre de rester à la maison et autorise les mouvements à l’intérieur du pays, bien qu’elle maintienne la recommandation de travailler à domicile. aussi longtemps que possible.

Malgré tout, le Premier ministre Boris Johnson a exhorté tous les citoyens à maintenir des précautions, en raison de l’augmentation des cas en Europe continentale et des nouvelles variantes du coronavirus qui menacent le succès du programme de vaccination britannique, qui a atteint hier le chiffre des 30 millions de premières doses administrées. .

Dans un message à l’occasion de ce nouveau jalon dans la désescalade, Johnson a exprimé son espoir qu’aujourd’hui un « grand été britannique du sport » s’ouvrira, tout en appelant chacun à continuer à respecter les règles et à se faire vacciner dès qu’ils recevoir l’invitation à le faire.

La prochaine étape du déconfinement aura lieu le 12 avril, lors de la réouverture des terrasses des pubs et des restaurants, ainsi que des magasins et commerces non essentiels tels que les coiffeurs.

Le Pays de Galles autorisera les jours fériés à partir de samedi, tandis que l’Écosse mettra fin à l’ordre de séjour à la maison vendredi, sur d’autres feuilles de route fixées par les autorités régionales.

Le gouvernement britannique espère que grâce à sa campagne de vaccination – qui sera interrompue en avril en raison de problèmes d’approvisionnement – le 21 juin, il pourra mettre un terme complet à la désescalade.

Selon les chiffres publiés ce dimanche, au cours des dernières 24 heures, 19 personnes sont mortes au Royaume-Uni à cause du covid, pour porter le total à 126592, alors que 3862 nouvelles infections ont été confirmées (il y en a déjà 4,33 millions depuis le début de la pandémie. ).