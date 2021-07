L’Angleterre PEUT devenir rois d’Europe et remporter l’Euro 2020 – sondage | Royaume-Uni | Nouvelles

L’Angleterre a battu l’Ukraine 4-0 à Rome samedi soir pour atteindre les demi-finales du Championnat d’Europe. Un doublé du capitaine anglais Harry Kane et deux buts de la tête de Harry Maguire et Jordan Henderson ont assuré la plus grande victoire des Three Lions en match à élimination directe lors d’un tournoi majeur.

Les hommes de Gareth Southgate sont maintenant à deux matchs de mettre fin à 55 ans de blessure et affronteront le Danemark mercredi soir pour une place en finale.

Un sondage ultérieur auprès de plus de 1 300 lecteurs d’Express.co.uk a révélé que la majorité des personnes interrogées pensent que l’Angleterre remportera l’Euro 2020.

L’enquête en ligne a eu lieu le dimanche 4 juillet et a demandé à 1 319 lecteurs en ligne : « L’Angleterre peut-elle remporter la victoire et être couronnée roi d’Europe ?

Les résultats ont révélé que 59% (773) des personnes interrogées pensent que l’Angleterre gagnera le tournoi et ont voté “oui”.

Un peu plus d’un tiers, 35% (474), ne croient pas que l’Angleterre soulèvera le trophée dimanche prochain et a voté “non”.

Pendant ce temps, six pour cent (72) sont restés incertains et ont dit qu’ils ne savaient pas.

Un certain nombre de lecteurs d’Express.co.uk ont ​​fait connaître leurs opinions dans la section commentaires de l’histoire du sondage.

Un lecteur a écrit : « J’ai regardé le football assez longtemps pour repérer les vainqueurs… et cette équipe d’Angleterre pue ça… Ils vont jusqu’au bout.

Un deuxième a ajouté : « L’Angleterre est l’équipe la mieux classée (4) restante dans la compétition. En théorie… ils devraient gagner.

Un troisième a commenté : « Maintenant que l’Angleterre a découvert où se trouve le fond du filet adverse, le prochain match pourrait être intéressant. Bonne chance les gars.

Pendant ce temps, d’autres étaient moins confiants quant aux chances de gloire de l’Angleterre.

Un lecteur a dit : « Pourrait passer devant le Danemark. Je ne peux pas les voir battre l’Italie ou l’Espagne. J’ai eu de la chance avec le côté facile du tirage. Aidé par un écolier défendant par l’Ukraine hier soir.

Un deuxième a écrit : « L’Angleterre atteindra la finale mais les chances de battre l’Espagne ou l’Italie sont minces, voire nulles. »

Après la victoire sur l’Ukraine, Southgate a déclaré : « C’est fabuleux pour notre pays – une demi-finale à Wembley. Tout le monde peut vraiment s’attendre à ça – c’est génial.

“Je sais ce qui va se passer à la maison. C’est agréable de voir tout le monde un samedi soir, bière à la main.

« Ils devraient en profiter. Cela a été une longue année pour tout le monde.

Harry Kane a ajouté : « Quelle belle performance dans un gros match.

« Nous étions favoris. Il y avait beaucoup de pression et beaucoup d’attentes.

« La performance était de premier ordre. Une autre feuille blanche, quatre buts – c’était une soirée parfaite pour nous.