L’Angleterre, pour recycler le ‘ça rentre à la maison’

L’Angleterre, berceau du football, n’a pas exactement un record international pour tirer des fusées. Il n’a jamais remporté de championnat d’Europe. Attention, ils ont une Coupe du monde, celle de 1966 qui s’est justement jouée à domicile. Lors de la Coupe du monde en Russie, où ils étaient demi-finalistes, Le slogan « it’s coming home » est devenu à la mode. Come home, traduit en espagnol. Ce n’était pas le cas.

En fait, le ‘it’s coming home’ est l’une des phrases qui ont accompagné les Anglais lors de l’Eurocup 1996, tirée d’une chanson satirique. Pour ce championnat d’Europe, la devise peut être recyclée. La génération de footballeurs des «trois lions» est enviable et fait sans aucun doute partie des équipes préférées remporter la couronne dans cette édition.

Ils voient en 2021 l’occasion idéale de rompre le charme qui les hante dans la plus haute compétition du vieux continent au niveau des équipes nationales. La route n’a pas bien commencé pour les Southgates qui Ils ont déjà perdu leur premier morceau. Arnold est tombé blessé et le manque.Entraîneur : Gary Southgate. La sélection a été sa seule expérience en tant qu’entraîneur. D’abord en U-21 et depuis 2016 avec l’absolu.

Personnage : Harry Kane. Le porte-drapeau des ‘lions’. 34 buts en 53 matchs avec l’équipe nationale. Ne laissez pas son avenir incertain à Tottenham le décourager.

Onze types : Pickford ; Trippier, Maguire, Stones, Chilwell ; Henderson, Riz ; Sancho, Mont, Rashford ; Kane.

Modric est toujours le leader

Luka Modric est ignifuge. A 35 ans, il a réalisé une année plus que remarquable avec le Real Madrid et il reste la pierre angulaire de la Croatie, vice-champion du monde. Personne n’a donné un centime pour eux lors de la dernière Coupe du monde en Russie 2018 et ils ont été plantés dans la grande finale où ils sont tombés avec la France. L’œuvre d’art a été créée par un Zlatko Dalic qui est venu au banc d’échecs en 2017.

Ils veulent répéter ou se rapprocher de l’exploit russe. Pour cela, les retouches ont été peu nombreuses. Certains forcés comme le retrait d’Ivan Rakitic au centre du terrain qui a laissé un vide difficile à combler. Dans le noyau, ils ont le récent champion de la Ligue des champions, Kovacic.

En zone d’attaque avec une bonne poudre à canon. Perisic de l’Inter, Rebic de Milan ou Kramaric de Hoffenheim. En plus de Modric, la Croatie compte deux autres membres de la Liga. Il s’agit de Vrsaljko, équipe de l’Atlético de Madrid et Ante Budimir, attaquant majorquin qui a brillé en prêt à Osasuna.

Entraîneur : Zlatko Dalic. L’entraîneur a suffi pendant un an aux Croates pour les emmener en finale de la Coupe du monde en Russie. L’accomplissement de sa carrière.

Personnage : Luka Modric. Des performances comme celles qu’il a réalisées lors de la Coupe du monde 2018 lui ont valu le Ballon d’Or. Avec 135, il est le joueur avec le plus de matches.

Onze types : Livakovic ; Vrsaljko, Lovren, Vida, Barisic ; Brozovic, Modric, Kovacic ; Brekalo, Kramaric, Perisic.

La base est à West Ham

La République tchèque, bien qu’elle soit une habituée de l’Euro, a connu de meilleurs moments où elle a même remporté, sous le nom de Tchécoslovaquie, l’Euro 1976. Elle a perdu les trois dernières Coupes du monde et Fini cette équipe qui a pu être demi-finaliste au Portugal 2004. En effet, en France, dernière édition du tournoi, ils ne sont pas allés au-delà de la phase de poules.

Mais l’équipe tchèque envisage désormais le tournoi avec plus d’optimisme. Ils veulent attiser ces cendres du passé par la main de deux joueurs de West Ham qui vont être fondamentaux : Soucek et Coufal. Les deux ont connu une saison de scandales et ont joué un rôle clé dans le classement des «marteaux» de la Ligue Europa.

Non seulement les joueurs Premier seront fondamentaux. Slavia Prague apporte jusqu’à six joueurs, comme Hlozek. Il souligne également la présence de Vaclík, gardien de Séville, ou Patrik Schick, attaquant de Leverkusen. Ils concourront pour la deuxième place.

Entraîneur : Jaroslav Silhavy. Il était le deuxième entraîneur de l’équipe nationale tchèque au début du siècle. Il n’a formé que des équipes du pays.

Personnage : Tomas Soucek. Le milieu de terrain de 26 ans a découvert son équipe de buteurs avec 10 buts en Premier League. Il a été international 33 fois.

Onze types : Vaclik ; Coufal, Kalas, Celutska, Boril ; Soucek, Kral; Masopust, Darida, Jankto ; Schick.

« L’armée tartane » revient

L’Ecosse fera à nouveau une apparition lors d’un événement majeur au niveau national pour la première fois depuis 1998. La génération dirigée par Andrew Robertson ne se caractérise pas par un jeu brillant mais par une lutte jusqu’au bout. Surnommés « l’armée tartane », les Écossais sont, avec la République tchèque, les melons à ouvrir.

Ils accumulent des pièces intéressantes qui peuvent aider à surprendre et à passer la phase de groupes. Le déjà nommé Robertson, l’arrière gauche de Liverpool, mais aussi d’autres comme McTominay, seigneur et maître du milieu de terrain écossais, ou Kieran Tierney, le défenseur polyvalent d’Arsenal qui peut aussi jouer lane.

Mais avec ce poste occupé par le capitaine, Tierney vise à jouer dans une ligne à trois centres. Ils ont également des joueurs avec une expérience Premier tels que Fraser ou l’une des plus grandes perles de Chelsea, Billy Gilmour. Ils manquent de poudre à canon. Ils présentent Dykes qui a marqué 12 buts pour QPR.

Entraîneur : Steve Clarke. Son étape la plus importante avant de rejoindre l’Écosse en 2019 a été d’entraîner West Brom en Premier League.

Personnage : Andrew Robertson. Les 12 passes décisives et les 3 buts du 19/20 ont été très difficiles à égaler. Bien qu’il ne soit pas à son meilleur niveau, il devrait tirer la voiture

Onze types : Maréchal ; Hendry, Hanley, Tierney ; O’Donnell, McTominay, McGregor, Robertson; les digues ; McGinn, Fraser.

