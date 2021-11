L’Angleterre, pour sceller la passe à Saint-Marin sans Sterling

14/11/2021 à 20h45 CET

Après avoir soutenu l’Albanie à Wembley (5-0) vendredi soir, avec un triplé de Harry Kane, l’Angleterre n’a besoin que d’un point pour confirmer sa place dans la Coupe du monde au Qatar.

Cela, sur le papier, devrait être une formalité en cette dernière journée, puisque son rival est le dernier du groupe, il ne marque aucun point, il a perdu ses 35 derniers matches de qualification pour les Coupes du monde et les Coupes d’Europe et fait partie des pire selon le classement de la FIFA.

En réalité, Saint-Marin a encaissé 36 buts et n’a marqué qu’une seule fois en neuf matchs disputés dans le groupe I à ce jour.

Les de porte sud fera des victimes importantes, comme celles de Henderson et Grealish, Ils sont respectivement retournés à Liverpool et à Manchester pour une évaluation plus détaillée des blessures.

Ça ne sera pas Sterling, qui manquera le match pour des raisons personnelles.

Malgré les blessés, tout indique que le billet pour la prochaine Coupe du monde ne va pas échapper aux Anglais. Le Qatar attend l’Angleterre.