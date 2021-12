L’Angleterre pourrait affronter Lionel Messi ou Neymar avec des équipes sud-américaines pour rejoindre la Ligue des Nations alors que l’UEFA et la CONMEBOL rejettent les plans de la FIFA et d’Arsène Wenger

L’UEFA Nations League a été un succès retentissant et les équipes sud-américaines sont désormais prêtes à prendre leur part du gâteau.

Le tirage au sort du prochain tour de la compétition, qui commence en 2022, a été effectué jeudi avec l’Angleterre tirée au sort dans un groupe difficile aux côtés de l’Allemagne et de l’Italie, championne d’Europe.

.

Et il semble que l’Angleterre devra s’inquiéter du Brésil et de l’Argentine à partir de 2024

Mais à partir de 2024, la compétition subira un changement avec l’adhésion des dix sud-américains. Cependant, tous les matchs se joueront en Europe.

Les six équipes les mieux classées – Brésil, Argentine, Colombie, Uruguay, Pérou et Chili rejoindraient la Ligue A de la Ligue des Nations. Le Paraguay, l’Équateur, le Venezuela et la Bolivie rejoindraient la Ligue B.

La Ligue A compterait ainsi 22 équipes et la Ligue B en aurait 20, ce qui s’ajouterait au calendrier des rencontres encombré.

Il est très peu probable que les plans fonctionnent bien avec la FIFA et Arsène Wenger, qui ont l’intention de reconstruire le calendrier international des matches, en laissant moins de pauses internationales, qui incluent une Coupe du monde tous les deux ans.

YouTube – Rio Ferdinand présente FIVE

Les plans de la Ligue des Nations sont en conflit direct avec les espoirs de Wenger d’une refonte complète du calendrier international du football

Les plans de la FIFA et de Wenger ne laisseraient aucune place pour des matches autres que les tournois majeurs et les éliminatoires.

Le vice-président de l’UEFA, Zbigniew Boniek, a déclaré : « C’est la dernière Ligue des Nations de l’UEFA dans ce format.

« Nous avons eu une réunion avec la CONMEBOL, une organisation de pays d’Amérique du Sud. A partir de 2024, des équipes de ce continent rejoindront la compétition.

« Jusqu’à 22 équipes joueront dans la Ligue A, dans laquelle 16 équipes sont actuellement en compétition. Six d’entre eux seront originaires de la zone CONMEBOL. Les quatre équipes restantes seront ajoutées à la Ligue B.

.

La France est l’actuel champion de la Ligue des Nations, battant l’Espagne en finale en octobre

« Les ligues C et D se joueront selon les mêmes règles qu’aujourd’hui. Rien ne changera.

« Sous quel format sera-t-il ? Nous y travaillons toujours. Le calendrier des matchs des équipes nationales est restreint, vous ne pouvez donc pas trop le mélanger. »

