L’Angleterre prolonge sa série de victoires contre l’Australie sous Eddie Jones à huit matches avec le triomphe de l’Automne Nations Series

L’Angleterre a prolongé sa série de victoires contre l’Australie sous Eddie Jones à huit matches, mais ils ont dû creuser profondément pour une victoire 32-15 à Twickenham qui était le premier véritable test de la nouvelle ère promise par leur entraîneur-chef.

Malgré toute leur possession et leur territoire, les grands favoris ne menaient que 16-12 à la mi-temps de l’affrontement de la série des nations d’automne, Freddie Steward marquant son seul essai au milieu d’un départ à indice d’octane élevé.

L’Angleterre a célébré avec passion

Au moins un autre touché aurait dû être ajouté contre des adversaires résistants qui étaient dans les cordes mais qui sont restés en contact grâce à un flux constant de pénalités de James O’Connor.

Et alors que l’affrontement de la Coupe Cook avançait dans son dernier quart après une période monotone pleine d’indiscipline, de jeu désordonné et d’arbitrage difficile de Jaco Peyper, l’intention offensive de l’Angleterre s’est calmée et un bras de fer a pris le dessus.

Cinq pénalités d’Owen Farrell et une de Marcus Smith les ont finalement propulsés vers une deuxième victoire de l’automne, avec l’essai de temps d’arrêt de Jamie Blamire déformant le score final, mais Jones a beaucoup à travailler avant la visite de l’Afrique du Sud à Twickenham samedi prochain.

Au moins pendant la première mi-temps, l’expérience consistant à associer Smith et Farrell dans un axe créatif a été un succès, bien que pendant la majeure partie du match, ils aient échangé entre le demi d’ouverture et le centre intérieur.

Freddie Steward a plongé au-dessus de la ligne pour marquer le premier essai de l’Angleterre

Farrell apparaissait fréquemment au premier receveur, créant du temps et de l’espace pour Smith pour orchestrer le jeu avec des passes intelligentes et des coups manqués, et la paire se combinait à merveille pour l’essai de Steward.

C’était l’une des meilleures performances du capitaine anglais au centre et un retour à la forme internationale après une période où il n’a pas réussi à faire d’impact, bien que sa soirée ait été écourtée par une blessure.

Reprenant là où ils s’étaient arrêtés samedi dernier contre les Tonga, l’équipe de Jones a pris un départ tout en action lorsque Farrell et Smith se sont unis pour tisser Steward dans l’espace et l’arrière latéral de Leicester a facilité l’arrivée devant un plongeon Kurtley Beale.

Jonny Hill et Kyle Sinckler avaient pris une frange précoce mais continuaient à persévérer et lorsque l’attaque a été renouvelée avec Sam Underhill portant fort, cela semblait de mauvais augure pour l’Australie.

Jamie Blamire a marqué le deuxième essai de l’équipe

Se précipitant dans le champ intérieur de son aile, Manu Tuilagi a fait des incursions au cœur de la défense visiteuse pour remporter un penalty qui a été botté par Farrell, mais il a ensuite montré son malaise dans sa nouvelle position en abandonnant le redémarrage.

L’Australie s’est efficacement démenée pour empêcher un deuxième essai lorsque Henry Slade et Jonny May ont menacé, puis Jamie George a été envoyé dans l’espace par une jolie passe de Courtney Lawes.

George a été arrêté par un tacle dangereux de l’ailier Tom Wright, qui a été envoyé dans la poubelle, et le talonneur des Saracens s’est ensuite vu refuser un essai lorsque Nic White a délogé le ballon de ses bras alors qu’il était sur le point d’atterrir.

La deuxième mi-temps a commencé avec la cinquième pénalité d’O’Connor et maintenant l’avance à domicile n’était que de 16-15, mais deux grosses courses de Hill, dont une où il a été retenu au-dessus de la ligne, ont placé l’Angleterre en contrôle.

Jamie Blamire a plongé pour marquer l’essai tardif

Angus Bell a été condamné pour un tacle de pointe sur Lawes, et Alex Dombrandt et Tuilagi ont échangé avec succès à la 54e minute, seulement pour que le ballon soit retourné et que l’Australie pour lancer une contre-attaque.

C’était le moment le plus menaçant du match pour les Wallabies, mais cela a conduit au remplacement de leur capitaine Michael Hooper.

Farrell a donné un penalty avant de boiter dans une douleur évidente, puis Smith a également marqué trois points pour tuer le défi australien avant que Blamire ne charge.