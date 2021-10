L’Angleterre reçoit une interdiction de stade après les finales de l’Euro 2020

L’UEFA a ordonné à l’Angleterre de jouer un match à huis clos en guise de punition pour les troubles observés lors de la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie.

Une interdiction pour un deuxième match a également été imposée, bien que celle-ci soit suspendue pour deux ans.

En plus de l’interdiction, la FA a été condamnée à une amende de 100 000 € (84 560 £) pour « manque d’ordre et de discipline à l’intérieur et autour du stade ».

Des troubles à l’extérieur de Wembley lors de la préparation de la première finale majeure d’Angleterre depuis 1966 ont initialement entraîné 86 arrestations ainsi que des fans sans billet qui ont pu entrer dans le stade.

L’Angleterre reçoit une interdiction de stade d’un match

Déclaration FA

Dans un communiqué, la FA a déclaré: « Bien que nous soyons déçus du verdict, nous reconnaissons le résultat de cette décision de l’UEFA.

« Nous condamnons le comportement terrible des individus qui ont provoqué les scènes honteuses dans et autour du stade de Wembley lors de la finale de l’Euro 2020, et nous regrettons profondément que certains d’entre eux aient pu entrer dans le stade.

«Nous sommes déterminés à ce que cela ne se reproduise jamais, nous avons donc commandé un examen indépendant, dirigé par la baronne Casey, pour faire rapport sur les circonstances en cause.

« Nous continuons de travailler avec les autorités compétentes pour soutenir leurs efforts pour prendre des mesures contre les responsables et les obliger à rendre des comptes. »

Étant donné qu’il s’agit d’une décision de l’UEFA, les matchs de qualification restants de l’Angleterre pour la Coupe du monde, qui sont supervisés par la FIFA, ne seront pas affectés par l’interdiction.

L’Angleterre envisage également d’organiser un match amical contre l’Allemagne en mars prochain, selon David Ornstein de ..

Cela non plus ne serait pas affecté.

L’Allemagne s’est déjà qualifiée pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, tandis que l’Angleterre pourrait sceller sa qualification lors de la prochaine trêve internationale lorsqu’elle affrontera l’Albanie et Saint-Marin.

Si l’Angleterre perdait des points et perdait la première place du groupe I, elle devrait plutôt participer aux play-offs pendant cette pause internationale de mars plutôt que de jouer contre l’Allemagne.

Photo principale

