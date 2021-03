L’Angleterre récupère Lingard et se passe d’Alexander-Arnold

18 Mar 2021 à 16h46 CET



L’équipe anglaise a récupéré, pour les premiers matches de qualification pour la Coupe du monde 2022, Jesse Lingard, Luke Shaw et John Stones, et dispensé de Trent Alexander-Arnold.

Gareth Southgate, l’entraîneur des «Trois Lions», a également appelé pour la première fois Ollie Watkins d’Aston Villa et le gardien Sam Johnstone de West Bromwich Albion, comme Jordan Pickford, un partant régulier, est blessé.

La surprise a été l’absence d’Alexander-Arnold, du côté de Liverpool, dont Southgate a noté qu’il était à un niveau plus bas depuis un certain temps qu’il ne l’était auparavant.

L’Angleterre sera mesurée dans la trêve internationale à Saint-Marin, Albanie et Pologne En route pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Lingard ne faisait plus partie de l’équipe nationale depuis juin 2019Mais sa récente forme à West Ham lui a valu une place dans l’équipe, alors que Stones ne faisait plus partie de l’équipe nationale depuis novembre 2019 et Shaw depuis septembre 2018.

Celui qui doute est le jeune homme Jude Bellingham, qui a été convoqué, mais ne sait pas s’il pourra voyager en raison de restrictions sur les vols entre le Royaume-Uni et l’Allemagne.

Appel complet:Gardiens de but: Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Brom) et Nick Pope (Burnley).

Défenses: Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolverhampton Wanderers), Eric Dier (Tottenham), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester) City), Kieran Trippier (Atletico Madrid) et Kyle Walker (Manchester City).

Milieux de terrain: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Phil Foden (Manchester City), Jesse Lingard (West Ham), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds), Declan Rice (West Ham) et James Ward-Prowse (Southampton).

Attaquants: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Manchester City) et Ollie Watkins (Aston Villa).