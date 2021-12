L’Angleterre remporte la Coupe du monde du Qatar 7/1, Jude Bellingham fait le onze de départ, 1966/1 pour l’Angleterre pour mettre fin à 56 ans de blessure contre l’Allemagne avec un triplé de Harry Kane

L’Angleterre s’est qualifiée pour la Coupe du monde du Qatar avec brio après avoir remporté son groupe de qualification.

L’équipe de Gareth Southgate s’est ralliée pour remporter le Groupe I entre une campagne réussie pour se qualifier pour la finale du championnat d’Europe 2020 – une première finale en 55 ans.

.

L’Angleterre a surpris l’Albanie et cherchera à conserver cette forme jusqu’à l’événement international de pointe de l’année prochaine BETFAIR – REMBOURSEMENT EN ESPÈCES JUSQU’À 50 £*

Les yeux sont maintenant tournés vers la Coupe du monde d’hiver de l’année prochaine au Qatar, qui verra l’Angleterre parmi les principales fantaisies à soulever le trophée.

Ils ont couronné leurs qualifications avec une énorme victoire 10-0 sur Saint-Marin en novembre.

L’Angleterre a également joué au cours de l’EURO cet été, battant toutes sortes de records, y compris défensivement avec cinq feuilles blanches conservées au cours du tournoi.

Avec plus d’un an à jouer et les qualifications en cours de finalisation au cours de cette semaine, l’Angleterre est l’un des favoris avec un énorme potentiel de la part de nombreux jeunes joueurs qui ont réussi à devenir des habitués.

Cotes des vainqueurs de la Coupe du monde 2022

Cotes de Betfair

Brésil : 6/1 France : 6/1 Angleterre : 7/1 Espagne : 15/2 Allemagne : 9/1 Belgique : 11/1 Argentine : 11/1

L’Angleterre devra mettre un terme à une attente de 56 ans pour un trophée majeur afin de soulever la Coupe du monde, et n’est que 15/2 à le faire l’année prochaine.

Offres spéciales de la Coupe du monde 2022 de Betfair

L’Angleterre perd un match à élimination directe aux tirs au but : 9/1 Jordan Pickford remporte le Golden Glove : 11/1 L’Angleterre remporte la Coupe du monde et Harry Kane remporte le Soulier d’or : 22/1 L’Angleterre perd aux tirs au but en finale : 66/1 Italie battre l’Angleterre en finale : 100/1L’Angleterre mettra fin à 56 ans de mal en battant l’Allemagne en finale avec un triplé de Harry Kane : 1966/1

Le porte-parole de Betfair, Sam Rosbottom, a déclaré: « Les fans de football du monde entier attendent avec impatience 2022 avec le retour de la Coupe du monde. Le Brésil et la France sont les premiers favoris communs 6/1 pour soulever le trophée au Qatar, tandis que les fans anglais qui en rêvent enfin de rentrer à la maison ont soutenu les hommes de Gareth Southgate à 7/1.

«Cela pourrait être une année mémorable pour le capitaine anglais Harry Kane, compte tenu de son record de buts internationaux, nous le faisons 22/1 pour remporter la Coupe du monde 2022 avec l’Angleterre et remporter le Soulier d’or l’hiver prochain.

« Cette fois l’année prochaine, les fans anglais pourraient encore célébrer un moment historique dans le football mondial, et après avoir attendu si longtemps, nous atteignons 1966/1 pour reproduire ce qui s’est passé il y a toutes ces années… L’Angleterre mettra fin à 56 ans de souffrance en battant l’Allemagne en finale avec un triplé de Harry Kane.

La question que beaucoup se poseront au cours de l’année jusqu’au coup d’envoi de la finale de la Coupe du monde en décembre 2022 est de savoir à quoi ressemblera le onze de départ de l’Angleterre lorsque les choses commenceront au Qatar en novembre.

Les cotes de Betfair révèlent le onze de départ :

Gardien de but : Jordan Pickford 4/11

Défenseurs : Reece James 11/10, Harry Maguire 2/5, John Stones 4/9, Luke Shaw 4/5

Milieu de terrain : Declan Rice 1/2, Mason Mount 4/7, Phil Foden 5/6, Jude Bellingham 11/10

Attaquants : Raheem Sterling 4/5, Harry Kane 4/11.

Les cotes restantes pour faire le onze de départ sont répertoriées ci-dessous…

Onze de départ de l’Angleterre pour les cotes de la Coupe du monde

Cotes de Betfair

Gardiens de but

Aaron Ramsdale 5/2 Nick Pope 5/1 Dean Henderson 14/1

Défenseurs

Kyle Walker 6/4 Ben Chilwell 7/4 Kieran Trippier 9/4 Trent Alexander-Arnold 10/3 Joe Gomez 6/1 Tyrone Mings 15/2 Conor Coady 10/1 Tino Livramento 10/1 Aaron Wan-Bissaka 12/1 Ben Blanc 14/1

Milieu de terrain

Kalvin Phillips 6/5 Emile Smith Rowe 3/1 Jesse Lingard 15/2 Conor Gallagher 9/1 James Ward-Prowse 14/1

Avant

Jack Grealish 6/4 Jadon Sancho 5/2 Marcus Rashford 3/1 Bukayo Saka 7/2 Mason Greenwood 15/2 Patrick Bamford 12/1 Dominic Calvert-Lewin 12/1 Harvey Barnes 12/1 Tammy Abraham 16/1

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

*Conditions générales : placez 5 paris sportifs de 10 £ sur le football et récupérez de l’argent en espèces en cas de perte. Le remboursement maximum par pari éligible est de 10 £, x5 remboursements disponibles. Des restrictions de paiement s’appliquent. Les CGU s’appliquent. 18+ begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamcare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

Pour obtenir de l’aide sur un problème de jeu, appelez la National Gambling Helpline au 0808 8020 133 ou rendez-vous sur www.gamstop.co.uk pour être exclu de tous les sites Web de jeux d’argent réglementés au Royaume-Uni.

