L’Angleterre revient dans la série T20 alors que Virat Kohli et son débutant inspirent une confortable victoire à l’Inde

Les luttes de l’Angleterre en Inde sont revenues alors qu’une Inde inspirée par Virat Kohli et Ishan Kishan a remporté une confortable victoire à sept guichets sur eux.

Il est apparu que les touristes avaient mis leurs problèmes de test derrière eux avec une victoire facile dans le premier T20 vendredi.

Getty Images – Getty En dépit d’être la première équipe T20 classée au monde, l’Angleterre a une série entre les mains

L’équipe d’Eoin Morgan a affiché 164 pour six, Jason Roy marquant le meilleur score pour la deuxième fois en trois jours avec 46, mais ce n’était pas suffisant pour contraindre une poursuite intrépide ou empêcher une victoire confiante à sept guichets.

Ishan, la starlette des Indiens de Mumbai repêchée à la place de l’expérimenté Shikhar Dhawan, a battu quatre six et cinq quatre dans un 56 en tête de l’ordre tandis que Kohli a terminé invaincu sur 73.

En terminant les choses avec un puissant tirage à six contre Chris Jordan, Kohli a laissé 13 balles inutilisées alors qu’il mettait la touche finale à sa dernière poursuite magistrale de la balle blanche.

Getty Images – Getty Kohli et Kishan ont inspiré l’Inde à la victoire à sept guichets

Quarante-huit heures après avoir maintenu ses adversaires à 124 sur le même terrain, l’attaque de l’Angleterre manquait de dents et manquait la vitesse brute de Mark Wood, absent avec un talon gauche meurtri. Son remplaçant, Tom Curran, a envoyé deux overs pour 26 mais n’a pas été le seul à être dominé.

Après avoir envoyé l’Angleterre, l’Inde a ramassé un gros crâne au début, car une erreur de jugement mineure de la ligne a laissé Jos Buttler lbw à Bhuveneshwar Kumar pour un canard en or.

Après ce revers, l’Angleterre se serait contentée de son effort en avantage numérique de 44 pour un, avec Roy et Dawid Malan établissant une base compétitive. Les frappes propres étaient minces sur le terrain, mais Roy a frappé à six reprises le premier ballon de Washington Sundar a offert un peu de répit.

L’introduction de la rotation du poignet de Yuzvendra Chahal a initialement posé un nouveau problème pour Roy, mais après avoir brisé une traînée vers le bas pendant six et déposé une paire de balayages inversés pour quatre, il semblait l’avoir craqué.

Getty Images – Getty Roy a de nouveau été le meilleur buteur de l’Angleterre, mais a perdu quatre fois moins d’un demi-siècle

Malan était incapable de faire de même et était tout à fait sur le balayage n’ayant jamais tout à fait pris feu. Après 10 dépassements, l’Angleterre avait l’air bien fixée à 83 pour deux, mais Roy a raté de peu un demi-siècle pour le deuxième coup consécutif lorsqu’il a soulevé Sundar pour une capture du côté de la jambe.

L’arrivée de Morgan a inauguré une période chaotique de quatre frontières en huit livraisons – un sac mélangé contenant un coup doucement frappé, un bord intérieur, un raté et un jeu de jambes hors du casque. Il y en avait six de plus lorsque Suryakumar Yadav a donné une chance à Jonny Bairstow pour six.

Le débutant a tenu bon lorsque Bairstow a offert une deuxième chance au large de Sundar, mais seulement après un échappé initial. L’Inde s’est resserrée de manière impressionnante à la mort, n’autorisant que deux limites et 35 points à partir des cinq derniers overs. Shardul Thakur a illustré leurs efforts, prenant deux pour 13 dans la manche des 18e et 20e overs. Il a renvoyé Morgan pour 28 et Ben Stokes pour 24, tous deux visiblement frustrés par leurs efforts.

L’Inde a trouvé les choses encore plus difficiles au début de la réponse, Sam Curran commençant par une inestimable fille de guichet qui s’est terminée avec l’avantage apprivoisé de KL Rahul derrière. Mais, après avoir pris seulement six courses depuis les deux premiers dépassements, Ishan et Kohli ont propulsé les engrenages.

Getty Images – Getty L’Angleterre a pris un excellent départ sur le terrain mais l’équipe locale s’est très bien défendue

L’un après l’autre, Jordan, Tom Curran et Stokes sont entrés dans l’attaque et l’un après l’autre, ils ont vu le taux de course grimper, avec leurs dépassements respectifs de 12, 16 et 17. Kohli a eu de la chance, offrant à Buttler une demi-chance sur 10 avec Jordan sur ses hanches et ensuite voir une voile à coup franc pendant six heures sur un bord d’attaque épais, mais les joyeux balançoires de la chauve-souris d’Ishan reposaient presque entièrement sur l’habileté et le timing.

Cinq balles après avoir été pompé pour six par Stokes, âgé de 22 ans, ont raté une chance de le renvoyer pour 40, jonglant avec une prise réglementaire à mi-parcours pour refuser Adil Rashid. Le jeune a joyeusement pris sa vie supplémentaire, lançant Rashid pour six fois successifs pour commencer le 10e.

Son introduction extrêmement impressionnante s’est terminée quelques instants plus tard, la jambe coincée avant tout en changeant de position. Sam Curran a bouclé son allocation de manière impressionnante, terminant avec un pour 22, mais avec Kohli réglé et Rishabh Pant écrasant 26 dans un séjour insouciant de 13 balles, le match avait glissé.

Le gros du travail terminé, Kohli a guidé son côté sur la ligne. L’Angleterre pensait qu’il était perplexe pour 54 – mais Buttler et Rashid ont vu un appel serré rejeté par le troisième arbitre. Cela lui a permis de clore les choses dans un éclat de gloire – fouettant la Jordan de couleur différente à travers une jambe carrée, puis envoyant une balle courte dans les gradins.