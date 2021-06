L’Angleterre s’aligne sur une “fuite” avec Jack Grealish au départ, mais aucun Jadon Sancho, Declan Rice et Kalvin Phillips ne seront à nouveau jumelés pour le choc de l’Euro 2020 contre la République tchèque

in

Jack Grealish devrait commencer pour l’Angleterre lors de leur affrontement pour l’Euro 2020 contre la République tchèque, mais il n’y a pas de place pour Jadon Sancho dans le XI.

La composition des Three Lions a été divulguée par diverses publications en ligne et le meneur de jeu d’Aston Villa semble prêt pour son premier départ dans la compétition.

Grealish est prêt pour son premier départ à l’Euro 2020 ce soir – quelque chose que les fans anglais ont imploré

Grealish devrait jouer le rôle de numéro dix, à la place de Mason Mount de Chelsea qui a été contraint de s’auto-isoler après être entré en contact avec Billy Gilmour positif au COVID-19.

Southgate devrait également donner à Bukayo Saka ses premières minutes dans le tournoi sur le côté droit des trois premiers, le jeune d’Arsenal étant censé être sélectionné devant l’as du Borussia Dortmund Sancho.

Cela signifie que Phil Foden de Manchester City sera probablement relégué sur le banc pour le choc du Groupe D.

Southgate, cependant, restera avec Declan Rice et Kalvin Phillips au milieu de terrain, malgré les appels pour qu’il nomme une formation plus créative.

Le patron de l’Angleterre optera apparemment à nouveau avec quatre à l’arrière pour le choc de Wembley, avec Kyle Walker de Manchester City qui devrait revenir à l’arrière droit à la place de la star de Chelsea Reece James.

Luke Shaw conservera sa place à gauche des quatre derniers et il est entendu qu’il sera rejoint par son coéquipier de Manchester United Harry Maguire, qui est en ligne pour ses premières minutes dans la compétition après avoir été écarté d’une blessure à la cheville depuis mai.

Sancho, qui n’a même pas figuré sur le banc pour les deux premiers matchs de l’Angleterre, ne sera pas titularisé par Southgate contre la République tchèque

Maguire est hors de combat depuis près de deux mois mais devrait revenir dans le onze de départ contre les Tchèques

Maguire rejoindra John Stones de City à la place du défenseur d’Aston Villa Tyrone Mings, qui a impressionné lors des deux premiers matches de l’Angleterre.

Plus tôt mardi, Jose Mourinho a rejoint l’émission Breakfast et a discuté de qui il commencerait dans le choc de Wembley – qui est en direct sur talkSPORT.

The Special One a déclaré qu’il commencerait Grealish dans un rôle numéro dix derrière Harry Kane, et il semble qu’il obtiendra son souhait, mais a également exhorté Southgate à donner à Jude Bellingham sa chance dans le XI.

« Avant le premier match [against Croatia] Je disais Grealish, Bellingham mais j’étais totalement d’accord quand Gareth ne les a pas choisis parce que c’est le premier match, beaucoup de pression et la façon dont la Croatie joue », a déclaré Mourinho lors du petit-déjeuner talkSPORT de vendredi.

“Mais je crois que dans cette nature de match, il vaut mieux avoir Bellingham que Rice et Phillips en même temps. Les deux jouent bien, mais l’Angleterre a maintenant besoin de quelque chose de différent.

«Quand une équipe manque de confiance, joue avec peur et prudence, vous devez jouer celle qui ne se cache pas et celle qui ne se cache pas est Grealish. Il peut faire ses erreurs, il peut perdre le ballon mais il ne se cache pas.

GETTY

Bellingham, 17 ans, a été soutenu pour commencer par Mourinho à Wembley

« Il veut le ballon. Je ne sais pas s’il dit vocalement « donne-moi la balle », mais s’il ne le fait pas, il le fait par le langage corporel. Contre l’Ecosse, dans les dix dernières minutes, il a obtenu deux ou trois coups francs, il a fait monter l’équipe, il a essayé, il s’est fait botter, il a créé la stabilité.

«Je crois en ce moment que l’Angleterre a besoin de quelque chose comme ça. Si Mount est sorti, c’est facile, vous jouez Grealish en tant que numéro dix. Donnez-lui la liberté d’aller sur les côtés, surtout à gauche, mais donnez-lui aussi la liberté d’aller à côté d’Harry.

«Je jouerais Grealish derrière Harry et Bellingham au milieu de terrain. C’est une décision difficile car il n’est pas facile pour nous, les entraîneurs, de laisser de côté les joueurs qui vous plaisent, mais entre Rice et Phillips, celui qui doit rester en dehors est probablement Phillips. Donc Rice, Bellingham et Grealish.

« Kane doit jouer dans sa position normale et des deux côtés de Sterling ou de Rashford, sinon les deux. L’Angleterre doit effrayer un peu et ne pas laisser les lignes de position défensives se sentir très à l’aise, car tout se passe dans leur visage et rien ne se passe derrière leurs épaules.