L’Angleterre saluée pour avoir “donné un énorme coup de pouce à la nation” alors que les trois Lions ont soutenu une “vraie inclinaison” à la Coupe du monde par Stuart Pearce

La légende anglaise Stuart Pearce a refusé d’être négative après une course incroyable à l’Euro 2020 et un mois qui restera longtemps dans la mémoire des fans à travers le pays.

Les Trois Lions sont peut-être tombés lors de la dernière haie, l’Italie l’emportant lors d’une fusillade à Wembley pour sceller leur deuxième triomphe au Championnat d’Europe et garantir que 55 ans de souffrance se poursuivent pour l’Angleterre.

Kane et l’équipe d’Angleterre ont fait la fierté de leur nation ce tournoi

Néanmoins, les hommes de Gareth Southgate s’améliorent à chaque tournoi et ils seront sans aucun doute l’un des favoris pour la Coupe du monde de l’année prochaine après leur brillant tournoi.

C’est ce qu’a déclaré Jose Mourinho à talkSPORT lundi matin, affirmant qu’il devrait y avoir un grand ” espoir ” pour l’avenir de l’équipe et insistant sur le fait que l’Angleterre sera l’un des meilleurs challengers de Qatar 2022.

Pearce, qui a également subi une fusillade en demi-finale de l’Euro 96 aux côtés de Gareth Southgate, a rejoint l’émission pour offrir sa réaction à ce qui était une matinée sombre pour les fans anglais à travers le pays.

Mais l’ancien défenseur a envoyé un autre cri de ralliement à la nation alors qu’il exprimait sa “fierté” de la performance des hommes de Southgate, bien qu’ils aient finalement échoué.

Les Trois Lions n’ont pas réussi à franchir le dernier obstacle, mais Pearce insiste sur le fait qu’ils ont fait la fierté de la nation

“Nous sommes allés jusqu’au dernier match, à la fin, nous avons fini par être battus par la meilleure équipe du tournoi”, a déclaré Pearce au talkSPORT Breakfast de lundi.

« La seule émotion que j’ai est la fierté de ce qu’ils ont accompli. Ils ont donné à la nation un énorme coup de pouce.

“Je pense que les joueurs savaient qu’ils étaient si proches, mais je pense que c’est un exploit fantastique. Un grand pas en avant.

« Nous avons battu une bonne équipe tchèque, la Croatie et les Allemands en route pour la finale.

“L’année prochaine, je regarde l’équipe de joueurs et je pense que pour beaucoup de joueurs là-bas, cette expérience leur aura fait du bien. L’année prochaine, nous pouvons avoir une vraie inclinaison à la Coupe du monde.

L’adolescent d’Arsenal Saka était inconsolable après avoir vu son cinquième et décisif penalty sauvé, qui a vu l’Angleterre perdre la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie

Southgate a été critiqué pour avoir sélectionné les jeunes Jadon Sancho, Marcus Rashford et Bukayo Saka comme tireurs de penalty, avec des joueurs plus expérimentés tels que Jack Grealish et Jordan Henderson non sélectionnés dans la formation des tirs au but.

Pearce, cependant, estime que son ancien coéquipier des Trois Lions ne devrait pas être critiqué en raison de ses succès lors des fusillades avec l’Angleterre dans un passé récent.

L’international anglais de 78 sélections a ajouté: “Lorsque nous avons remporté les deux dernières séances de tirs au but avant hier soir, personne ne se plaignait du processus de sélection des joueurs pour les prendre.

«Jadon, Marcus et Bukayo ressemblent à des personnages forts. Ces trois garçons vont rebondir.

« Notre métier est parfois difficile, mais il faut être résilient. »