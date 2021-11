L’Angleterre scelle la place avec une victoire record contre Saint-Marin et l’Italie en séries éliminatoires alors que les Pays-Bas se préparent pour la confrontation avec la Norvège

L’Angleterre a enregistré sa plus grande victoire dans un match international compétitif en détruisant Saint-Marin 10-0 pour sceller sa place à la Coupe du monde au Qatar.

Harry Kane a marqué quatre buts en première mi-temps pour devenir le meilleur buteur anglais au cours d’une année civile singulière.

Kane a été dans une forme spectaculaire pendant la pause internationale

Le skipper des Three Lions a réussi des tours du chapeau consécutifs pendant la pause internationale alors que les hommes de Gareth Southgate se sont démenés sur la route.

Mais quelles équipes ont également réservé leurs billets pour le Qatar l’année prochaine et qui d’autre peut encore les rejoindre ? talkSPORT.com a tous les détails ici…

groupe A

Le Portugal a dû se contenter d’une place en barrages après avoir perdu contre la Serbie lors de son dernier match de groupe.

Les Serbes invaincus ont dominé le groupe A pour se qualifier pour la Coupe du monde.

Cristiano Ronaldo et co seront désormais confrontés à la loterie des play-offs en mars prochain alors que la superstar de Manchester United cherche à atteindre ce qui sera probablement son dernier tournoi majeur.

La République d’Irlande a terminé à une décevante troisième et à huit points du Portugal.

Ce n’était pas la nuit de Ronaldo sur le terrain contre l’Irlande Groupe B

L’Espagne, championne de la Coupe du monde 2010, a dominé le groupe, ne perdant qu’une seule fois dans la campagne.

Ils ont battu la Suède lors de leur dernier match de groupe pour confirmer leur qualification.

Les Suédois ont fait assez pour retenir la Grèce et se qualifier pour les play-offs.

Les jeunes stars espagnoles, dont Gavi, se sont qualifiées pour le Groupe C du Qatar

L’Italie est devenue la dernière nation d’élite obligée de se contenter d’une place pour les éliminatoires de la Coupe du monde après un match nul 0-0 contre l’Irlande du Nord.

Les Azzurri avaient besoin d’une victoire pour avoir une chance de terminer devant la Suisse dans les places de qualification automatique, mais n’ont pas pu trouver de percée.

Les vainqueurs de l’Euro 2020 courent désormais le risque de ne pas se qualifier pour une deuxième Coupe du monde consécutive après n’en avoir manqué aucune depuis 1958.

Les Suisses ont quant à eux profité pleinement de la dérapage de l’Italie en battant la Bulgarie 4-0 pour prendre la tête du groupe.

Jorginho a eu un autre raté de haut niveau pour l’Italie dans un match crucial contre la Suisse Groupe D

La France a scellé sa place à la Coupe du monde en tant que vainqueur de groupe avec 15 points avec une victoire convaincante 8-0 sur le Kazakhstan samedi.

La Finlande avec 11 points a besoin d’une victoire à domicile contre la France pour assurer définitivement la place en séries éliminatoires, même si elle sera deuxième, même si l’Ukraine ne bat pas la Bosnie.

L’Ukraine, qui compte deux points de retard, doit gagner en Bosnie et compter sur la défaite ou le match nul de la Finlande contre Kylian Mbappe and Co.

Si la Finlande fait match nul et que l’Ukraine gagne par un but, la différence de buts serait égale et cela se résumerait aux buts marqués.

Si les buts marqués sont également les mêmes, l’Ukraine termine deuxième en tête-à-tête.

Benzema et Mbappe sont en feu pour la France Groupe E

La Belgique s’est qualifiée pour la Coupe du monde en tant que vainqueur de groupe avec 19 points grâce à sa victoire 3-1 à domicile contre l’Estonie.

Le Pays de Galles est deuxième avec 14 points, trois devant la République tchèque et les deux ont déjà obtenu une place en séries éliminatoires via la Ligue des Nations s’ils terminent troisièmes.

Cependant, la deuxième place signifie être tête de série pour le tirage au sort et le Pays de Galles a besoin d’au moins un point à domicile contre la Belgique pour terminer deuxième.

Pour les Tchèques, ils doivent gagner à domicile face à l’Estonie, et compter sur les hommes de Roberto Martinez pour battre les Dragons et terminer le groupe au niveau des points.

La République tchèque est également à deux buts de la différence de buts du Pays de Galles +5 et Gareth Bale and Co. remporte la tête la tête si les records sont identiques.

Gareth Bale (R) a fait sa 100e apparition pour le Pays de Galles contre la Biélorussie Groupe F

Le Danemark s’est qualifié en tant que vainqueur de groupe avec 27 points, mais son record de victoires parfaites a été brisé lors de son dernier match contre l’Écosse.

La Tartan Army était déjà finaliste en séries éliminatoires après que le premier but international de Nathan Patterson a conduit à une victoire 2-0 contre la Moldavie.

Et l’Ecosse de Steve Clarke a assuré un match nul à domicile pour les éliminatoires avec une victoire historique 2-0 sur le Danemark lundi.

Bien que l’Autriche ait terminé troisième, elle les rejoindra dans la prochaine phase de qualification après avoir remporté son groupe de Ligue des Nations.

Nathan Patterson célèbre son premier but en Écosse dans le Groupe G

Les Pays-Bas (20 points) ont encore besoin d’un point à domicile contre la Norvège pour se qualifier après avoir perdu une avance de deux buts contre le Monténégro.

Les Néerlandais rateraient les séries éliminatoires et finiraient troisièmes du groupe s’ils perdaient et que la Turquie gagne avec l’équipe de Stefan Kuntz à égalité avec la Norvège avec 18 points.

La Turquie est deuxième avec une meilleure différence de buts après sa victoire 6-0 sur Gibraltar et une victoire à l’extérieur du Monténégro garantit au moins une place en séries éliminatoires – un match nul serait encore suffisant si la Norvège perdait.

La Turquie peut même se qualifier comme vainqueur de groupe si elle est victorieuse et que la Norvège bat les Pays-Bas avec une marge égale ou inférieure.

Pour la Norvège, ils gagneront une place en séries éliminatoires avec une victoire aux Pays-Bas tandis que la qualification automatique le serait s’ils obtiennent les trois points avec une marge plus importante que la Turquie ou si cette dernière ne gagne pas du tout.

De même, un match nul pour les Norvégiens les place en séries éliminatoires si la Turquie perd.

Si les deux équipes terminent avec des records identiques, la Turquie s’impose face à face et termine soit vainqueur de groupe avec une victoire, soit deuxième avec deux défaites.

Si la Turquie et la Norvège font match nul, la Turquie est deuxième à la différence de buts.

Depay a ajouté deux autres buts sous le maillot des Pays-Bas contre le Monténégro Groupe H

Beaucoup plus simple ici puisque la Croatie a scellé sa qualification pour le Qatar dimanche avec une victoire 1-0 sur la Russie.

Les deux équipes étaient impliquées dans une course à deux chevaux avant le match final, avec Luka Modric et ses collègues sachant que seule une victoire suffirait.

Et le but contre son camp tardif de Fyodor Kudryashov a permis à la Croatie de terminer avec 23 points, un de plus que la Russie qui entrera désormais en finale des playoffs.

Luka Modric souhaite participer à sa dernière Coupe du monde au Qatar l’année prochaine Groupe I

La victoire de l’Angleterre sur Saint-Marin a scellé leur place au Qatar – cela n’aurait pas eu d’importance après la défaite 2-1 à domicile de la Pologne face à la Hongrie.

Les hommes de Paulo Sousa entrent désormais dans les play-offs européens tandis que Kane peut continuer à chasser le record international de tous les temps de Wayne Rooney.

Le talisman de Tottenham est devenu le premier joueur anglais à marquer quatre buts en seulement une mi-temps depuis Ian Wright en 1993.

Et Kane a également la chance de défendre son titre du Soulier d’or au Qatar après avoir remporté le prix en Russie en 2018.

Kane a remporté le Soulier d’Or pour l’Angleterre en Russie 2018 Groupe J

L’Allemagne a dominé son groupe et a remporté le groupe J avec une différence de buts de +32.

La Macédoine du Nord a battu l’Islande lors de son dernier match pour devancer la Roumanie et se qualifier pour les barrages.

L’Allemagne revient à son meilleur sous Flick