L’Angleterre se classe parmi les trois premières au classement de la FIFA pour la première fois en neuf ans alors que les Trois Lions dépassent la France, championne du monde, au classement après une pause internationale réussie

Après une interruption de neuf ans, l’Angleterre est de retour dans les trois premiers du classement de la FIFA avec les Trois Lions dépassant la France, championne du monde, pour consolider sa place de troisième meilleure nation du monde.

Les hommes de Gareth Southgate sont classés quatrièmes depuis avril 2019, mais ils ont grimpé d’une place dans la liste, qui a été publiée jeudi.

Southgate a fait des merveilles avec l’Angleterre, mais l’argenterie lui a échappé jusqu’à présent

La Belgique reste en tête du classement avec le Brésil toujours en deuxième position, mais l’équipe de Southgate figure désormais dans les trois premières, égalant sa meilleure position dans le système de classement.

Ils ont conservé la troisième place en août et septembre 2012 sous Roy Hodgson et ont maintenant accumulé suffisamment de points pour regagner une place sur le podium.

Après sa défaite finale de l’Euro 2020 contre l’Italie aux tirs au but, l’Angleterre a enregistré des victoires consécutives 4-0 contre la Hongrie et l’Andorre avant de faire match nul 1-1 en Pologne alors qu’elle poursuit sa quête de qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Étonnamment, l’Angleterre est désormais mieux classée que la France

L’Angleterre n’était que 13e lorsque Southgate a été nommé directeur permanent en novembre 2016.

Depuis lors, l’Angleterre a atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2018, les quatre derniers de la première Ligue des Nations l’été suivant et a atteint sa première finale majeure en 55 ans avant de s’incliner face à l’Italie en juillet.

L’Écosse et l’Irlande du Nord ont toutes deux fait un bond de quatre places, respectivement 45e et 47e, tandis que la République d’Irlande est tombée à la 50e et le Pays de Galles est resté 19e.

