L’Angleterre se dirige vers la demi-finale de l’Euro 2020 alors que Harry Kane bat l’Ukraine

Les Three Lions se sont rapidement imposés au Stadio Olimpico (Photo: .)

L’Angleterre a réservé sa place en demi-finale de l’Euro 2020 avec une victoire exceptionnelle 4-0 sur l’Ukraine à Rome samedi soir et affrontera désormais le Danemark à Wembley mercredi.

Gareth Southgate a effectué deux changements par rapport à l’équipe qui a si bien joué contre l’Allemagne, abandonnant les trois derniers et choisissant un XI plus axé sur l’attaque comme Jadon Sancho – faisant son premier départ compétitif en 10 mois – et Mason Mount est venu pour Kieran Trippier et le blessé Bukayo Saka.

Malgré le remaniement, une Angleterre composée et organisée est sortie des blocs en volant au début des deux mi-temps, avec un doublé de Harry Kane de chaque côté d’une tête de Harry Maguire préparant la victoire avant que le remplaçant Jordan Henderson n’entre également dans l’acte.



Après aucun but en phase de groupes, Kane est de nouveau en forme (Photo: .)

Fraîchement sorti de son but tardif contre l’Allemagne lors des 16 derniers, Kane a repris là où il s’était arrêté avec une frappe précoce au Stadio Olimpico, n’ayant besoin que de trois minutes et 32 ​​secondes pour ouvrir le score.

Raheem Sterling a récupéré le ballon sur le flanc gauche, s’est élancé dans le champ intérieur et a joué une magnifique passe derrière pour le skipper anglais, qui a battu le gardien de but et l’a enfoncé au premier poteau.

L’équipe de Southgate s’est installée dans un bon rythme après avoir pris l’avantage et semblait à l’aise avec et sans le ballon, bien qu’une passe égarée de Kyle Walker ait offert à Roman Yaremchuk un tir au but – et a rappelé la menace occasionnelle de l’Ukraine à la pause.



Shevchenko était impuissant à empêcher l’Angleterre de renverser l’Ukraine (Photo: EPA)



La performance de l’Angleterre a déclenché des scènes sauvages dans les tribunes et de retour en Angleterre (Photo: PA)

Mais le contrôle de l’Angleterre a continué, avec Sterling une menace constante sur la gauche, et son retrait vers la demi-heure a vu un effort féroce de Declan Rice repoussé par Heorhiy Bushchan.

Peu de temps après, ce fut au tour du superbe Luke Shaw de piller en bas à gauche, faisant irruption dans la surface et trouvant le nouveau coéquipier de Manchester United Sancho mais le tir de l’ailier fut facilement sauvé; le drapeau du juge de ligne était hissé, mais l’effort aurait compté.

Plus : Premier League



Yaremchuk a continué à donner à la défense anglaise des moments troublants et un changement tactique provoqué par des blessures vers un défenseur ukrainien à quatre l’a vu grandir dans le match à l’approche de la mi-temps, avec Mykola Shaparenko faisant un effort à longue distance juste avant la pause.

Cela a semblé déclencher une nouvelle urgence de l’Angleterre après le redémarrage et ils ont pris un autre départ rapide en seconde période, cette fois Shaw envoyant un superbe coup franc à Harry Maguire pour se placer dans le coin le plus éloigné.



L’Angleterre a dominé l’Ukraine sur coups de pied arrêtés alors que Maguire rentrait chez lui (Photo: AP)



Kane a marqué un troisième but pour l’Angleterre pour conclure efficacement la victoire (Photo: AP)

Quelques minutes plus tard, le match a été interrompu lorsque Shaw est redevenu fournisseur et Kane a inscrit son deuxième but de la soirée, s’élevant haut pour diriger le centre de l’arrière gauche entre les jambes d’un malheureux Bushchan.

Malgré plusieurs retours au cours des quinze derniers jours, les têtes ukrainiennes ont chuté alors que l’Angleterre exerçait une domination totale – à l’exception d’un moment imprudent de Jordan Pickford – et a facilement vu une cinquième feuille blanche consécutive du tournoi.



Henderson a même marqué son premier but international alors que l’Angleterre se déchaînait (Photo: .)

Southgate a même réussi à remplacer ses joueurs qui risquaient d’être suspendus et l’un des remplaçants, Henderson, est sorti du banc pour marquer son premier but pour son pays pour déclencher des scènes de célébration jubilatoires et enregistrer le plus grand score de l’équipe. dans un match à élimination directe.

La victoire de l’Angleterre signifie qu’ils ont égalé leurs exploits lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, où ils ont également atteint la demi-finale avant de perdre contre la Croatie, et ils chercheront à aller plus loin lorsqu’ils affronteront le Danemark à Wembley mercredi soir.

PLUS : Le patron de l’Angleterre Gareth Southgate explique sa décision de lancer Jadon Sancho contre l’Ukraine

PLUS : L’ancien manager anglais Sven-Goran Eriksson évalue l’accord de transfert de Manchester United pour Jadon Sancho

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();