L’Angleterre se qualifie pour la Coupe du monde dans la déroute de Saint-Marin inspirée par Harry Kane

Harry Kane a marqué quatre buts alors que l’Angleterre a réservé sa place pour la Coupe du monde du Qatar après une victoire catégorique 10-0 sur Saint-Marin lundi soir.

C’était 6-0 à la mi-temps alors que le skipper des Three Lions a marqué une paire de pénalités ainsi que deux autres frappes bien prises, tandis que Harry Maguire et un but contre son camp de Filippo Fabbri les ont vus prendre complètement les choses en main.

Après un début de deuxième période lent, l’Angleterre en a inscrit quatre de plus grâce au débutant Emile Smith Rowe, Tyrone Mings, Tammy Abraham et Bukayo Saka.

C’était la première fois que l’Angleterre marquait 10 buts dans un match de compétition, Saint-Marin terminant avec 10 hommes après que Dante Rossi ait vu le rouge avec un peu plus de 20 minutes à jouer.

L’Angleterre n’a eu besoin que de six minutes pour prendre l’avantage. Maguire, qui a également ouvert le score contre l’Albanie vendredi, a rencontré un corner de Foden d’une tête puissante qui s’est envolée au fond des filets.

Maguire avec la tête de balle ! C'est le cinquième but de Harry Maguire en Angleterre cette année



L’Angleterre a doublé son avance à la 15e minute lorsque Saka a coupé l’intérieur de la surface depuis la gauche et son tir bas a été dévié par le défenseur Filippo Fabbri.

Kane a marqué avec confiance le troisième but de l’Angleterre sur penalty à la 27e minute, son 13e but pour ce pays en 2021, un nouveau record national.

Le tir au but a été accordé dans des circonstances bizarres alors que la volée acrobatique de Foden était bien large. Cependant, le ballon a effleuré le bout des doigts de Dante Rossi, qui avait inutilement le bras en l’air.

Kane a frappé son deuxième un peu plus de trois minutes plus tard. Le ballon de Smith Rowe dans la surface depuis la gauche a été raté par un certain nombre de joueurs, mais Kane a fait un effort dans le coin le plus éloigné.

Un autre tour du chapeau pour le coupe-gorge Kane

La star des Spurs a complété son tour du chapeau – son cinquième pour l’Angleterre et son deuxième en deux matchs – avec un deuxième penalty à la 39e minute. Kane lui-même avait remporté le penalty lorsque sa tête a été gérée par Alessandro D’Addario.

Le premier joueur England à marquer quatre buts en un match depuis Ian Wright en 1993… Félicitations, Harry Kane

Le quatrième de Kane est arrivé quelques instants plus tard lorsqu’il a traversé la zone et a tiré dans le coin inférieur, portant le score à 6-0.

Southgate a effectué trois changements à la pause, Conor Gallagher a fait ses débuts, tandis que Tammy Abraham et Ben Chilwell ont également été présentés. Harry Maguire, Phil Foden et Kalvin Phillips ont tous fait place.

Les Three Lions ont ajouté un excellent septième à la 58e minute lorsque le centre de Saka depuis la droite a été envoyé par Abraham vers Smith Rowe, qui a balayé la maison sur 10 mètres.

Kane a été retiré à 28 minutes de la fin après avoir égalisé Gary Lineker sur 48 buts anglais, dépassant Jimmy Greaves dans la nuit.

Trois Lions s’entassent sur les buts

Le numéro huit est arrivé avec un peu plus de 20 minutes à jouer lorsqu’un coup franc d’Alexander-Arnold a été renvoyé à la maison via la tête de Mings.

Démarquez-vous avec un maillot England – c'est Tyrone Mings

Bellingham n’a ensuite pas eu de chance d’avoir un neuvième but en Angleterre exclu par VAR après une faute légère d’Abraham lors de la préparation.

Le neuvième est cependant arrivé à la 13e minute de la fin lorsque le ballon d’Alexander-Arnold a été bien contrôlé par Abraham avant qu’il ne balaye son effort dans le coin le plus éloigné.

Et il était 10 (TEN) pour l’Angleterre quelques instants plus tard lorsqu’une autre livraison d’Alexander-Arnold a été dirigée par Saka.

Vive le Qatar !