L’Angleterre se qualifie pour l’Euro 2020 les 16 derniers alors que le Danemark prépare un affrontement avec le Pays de Galles

Le Pays de Galles a terminé deuxième derrière l’Italie dans le groupe A à l’Euro 2020 (Photo: .)

Le Pays de Galles se battra contre le Danemark pour une place en quart de finale aux Championnats d’Europe de cet été, tandis que l’Angleterre a découvert qu’elle aussi s’était qualifiée pour les huitièmes de finale alors que les résultats étaient en sa faveur ce soir.

Les joueurs danois ont connu des montagnes russes d’émotions après l’arrêt cardiaque choquant de Christian Eriksen lors de leur match d’ouverture contre la Finlande, mais se sont qualifiés pour les huitièmes de finale en tant que finalistes du groupe B grâce à une victoire complète de 4-1 sur la Russie.

La Finlande avait regardé sur la bonne voie pour le tour suivant avant qu’un but contre son camp du gardien Lukas Hradecky et la frappe tardive de Romelu Lukaku lors de l’autre match de lundi ne mettent fin à leurs espoirs de qualification automatique.

L’équipe de Markku Kanerva a une attente nerveuse pour découvrir s’ils peuvent passer en troisième place.



Christensen a marqué un but époustouflant pour le Danemark (Photo: .)

L’équipe galloise de Rob Page, composée de dix joueurs, a subi une défaite 1-0 face à l’Italie dimanche, mais s’est qualifiée pour les 16 derniers en tant que finaliste derrière l’équipe de Roberto Mancini dans le groupe A.

Avec la Belgique déjà qualifiée en tant que vainqueur du Groupe B, la Finlande, la Russie et le Danemark se disputaient effectivement une place contre le Pays de Galles au tour suivant ce soir – et c’est ce dernier qui a obtenu la deuxième place après une nuit d’action mordante remplie de rebondissements et se tourne.

Les buts de Mikkel Damsgaard et Yussuf Poulsen de part et d’autre de la mi-temps donnaient au Danemark une chance de progresser et la Finlande semblait en sérieuse difficulté alors que Lukaku semblait marquer contre eux à Saint-Pétersbourg – ce qui aurait vu un changement de position dans le groupe.



Le Danemark a battu la Russie pour terminer deuxième derrière la Belgique (Photo: .)

Mais le but de Lukaku a été exclu pour hors-jeu avant que le Russe Artem Dzyuba n’aggrave les frustrations du Danemark avec un penalty pour réduire le déficit à 2-1 au stade Parken de Copenhague.

Cependant, l’élan est revenu en faveur du Danemark lorsque Thomas Vermaelen a viré la Belgique devant la Finlande pour ramener l’équipe de Kasper Hjulmand à la deuxième place du groupe.

Un but merveilleux d’Andreas Christensen et la frappe tardive de Joakim Maehle ont prolongé l’avantage des Danois devant une foule enthousiaste à domicile, Lukaku marquant également tard dans l’autre match de lundi pour mettre fin aux espoirs de qualification automatique de la Finlande.

Il s’agit d’un revirement remarquable pour le Danemark, qui a été contraint de continuer sans le talisman Christian Eriksen lors du tournoi de cet été.

Le milieu de terrain de l’Inter Milan a subi un arrêt cardiaque lors de sa première défaite contre la Finlande, mais est depuis sorti de l’hôpital.



Page a averti ses rivaux “de ne pas sous-estimer le caractère d’un Gallois” (Photo: .)

Les 16 derniers affrontements entre le Pays de Galles et le Danemark auront lieu à 17h00 BST ce samedi à la Johan Cruyff Arena de l’Ajax.

Malheureusement, les supporters gallois ne seront pas autorisés à voyager du Royaume-Uni à Amsterdam pour le match car les Pays-Bas ont interdit tout voyage non essentiel aux non-résidents.

Cependant, le gouvernement néerlandais a confirmé que les supporters gallois venant de Rome – où ils ont perdu contre l’Italie hier – seront autorisés à entrer car les individus arriveraient d’un « pays sûr ».

“Si vous venez d’un pays où le risque de contracter le COVID-19 est faible, vous n’avez pas besoin de montrer un résultat de test négatif”, indique un communiqué.

“Vous n’êtes pas non plus obligé de vous mettre en quarantaine à votre arrivée aux Pays-Bas.”

Plus : Technologie



Page a averti les rivaux de l’Euro 2020 de ne pas “sous-estimer le caractère d’un Gallois” après avoir mené son équipe dans les 16 derniers du tournoi.

‘Ça n’a pas été facile parce que nous avons dû aller à Bakou [to play Switzerland and Turkey], voyageons en Italie et maintenant nous allons à Amsterdam », a déclaré l’entraîneur-chef par intérim du Pays de Galles aux journalistes à la suite de la défaite contre l’Italie.

« Sur le papier, cela semble être une excellente idée de l’avoir dans toute l’Europe, mais logistiquement, c’est un cauchemar absolu. Et puis vous mettez aussi Covid-19 dans le mélange…

Je suis vraiment fier du groupe et j’attends avec impatience les 16 derniers.

«C’est phénoménal, le caractère que nous avons dans le vestiaire. Ne sous-estimez pas le caractère d’un Gallois.

PLUS : Gareth Southgate répond aux appels pour lancer Jadon Sancho pour le choc de l’Angleterre à l’Euro 2020 avec la République tchèque

PLUS : Le milieu de terrain de Manchester United, Jesse Lingard, révèle comment il a réagi lorsqu’il a raté l’équipe d’Angleterre pour l’Euro 2020

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();