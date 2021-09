L’Angleterre s’est laissée attacher à 92′

Les ‘Trois’ Lions ont ajouté hier à Varsovie contre la Pologne leur Premier revers de ce tour de qualification pour la Coupe du monde du Qatar. Jusqu’à présent, ils comptaient leurs cinq matchs par victoires, mais quand il semblait que le sixième allait arriver, ils l’évitaient Szymanski avec un but angoissant qui maintient les Polonais dans la course à la deuxième place avec l’Albanie et empêche l’Angleterre de monter en flèche en qualifications.

Harry Kane a une nouvelle fois été décisif pour son équipe en marquant le seul but anglais en seconde période. Un but que lui seul savait voir. Il a récupéré le ballon à 35 mètres du but et a pris une chaussure du chapeau qui a surpris Szczesny.

La Pologne est très touchée. Mais il renaît de ses cendres dans la dernière ligne droite grâce à l’iNation de Gareth Southgate, qui n’a pas fait un seul changement pour quatre que la Pologne a fait. À la fin, Szymanski Je punis l’immobilité du technicien de Watford.