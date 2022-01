L’Angleterre signale un record de 162 572 nouveaux cas de Covid et 154 autres décès

Seuls les chiffres pour l’Angleterre ont été publiés samedi (Photo: Agence Anadolu via .)

L’Angleterre a signalé un nombre record d’infections quotidiennes à coronavirus, avec des données officielles montrant 162 572 nouveaux cas supplémentaires au cours des dernières 24 heures.

Les derniers chiffres sont en légère augmentation par rapport aux 160 276 communiqués hier. Il y a également eu 154 autres décès liés au coronavirus, contre 178 vendredi.

Les chiffres du gouvernement incluent généralement les données des quatre pays d’origine, mais l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord n’ont pas communiqué leurs chiffres aujourd’hui.

Le Royaume-Uni dans son ensemble a signalé un record de 189 846 nouveaux cas le soir du Nouvel An.

La mise à jour intervient après que le secrétaire à la Santé Sajid Javid a déclaré que de nouvelles restrictions pour lutter contre la pandémie » doivent être un dernier recours absolu « .

Il s’agit d’une nouvelle de dernière minute, d’autres suivront bientôt… Revenez sous peu pour d’autres mises à jour.

Vous avez une histoire ? Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk. Ou vous pouvez soumettre vos vidéos et photos ici.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Suivez Metro.co.uk sur Twitter et Facebook pour les dernières mises à jour.

Vous pouvez désormais également recevoir des articles Metro.co.uk directement sur votre appareil. Inscrivez-vous ici pour recevoir nos alertes push quotidiennes.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

Lien source

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();