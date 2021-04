L’Angleterre vise à saisir les projecteurs et à présenter une profondeur remarquable dans une finale parfaite des Six Nations féminines ⋆ .

L’Angleterre est prête pour les projecteurs lors de la finale des Six Nations contre la France (. =)

Plus tôt cette semaine, avec des yeux sportifs largement fixés sur les machinations au sommet du monde du football, les résultats d’une étude du Women’s Sport Trust ont été publiés. Intitulé «Closing the Visibility Gap», il a montré que le sport féminin pourrait générer plus d’un milliard de livres sterling par an au Royaume-Uni d’ici 2030 – à condition que la visibilité des athlètes féminines et des équipes soit accrue.

Alors que l’Angleterre et la France se rencontrent pour décider de cette Six Nations des femmes remodelées, cela est particulièrement pertinent. Après l’indignité ressentie par beaucoup, et véhiculée publiquement par un certain nombre de membres de l’équipe d’Angleterre, lors des matchs de groupe se cachant derrière des rediffusions de programmes d’antiquités sur le bouton rouge, et avec une couverture extrêmement limitée avant ou après le match, cette finale entre les deux Les meilleures équipes de l’hémisphère nord seront, de manière cruciale, en position de prune sur BBC Two pour une pièce maîtresse sportive du samedi après-midi au Twickenham Stoop.

C’est une marque de la remarquable profondeur de l’effectif que l’Angleterre a développé de chercher un autre triomphe des Six Nations avec son capitaine sur le banc. Pour ce jeu déterminant dans le calendrier, Poppy Cleall a été préféré, sur la forme et les compétences, à Sarah Hunter à la base de la mêlée.

Alors que Hunter est toujours en train de revenir d’un problème neuronal qui a menacé sa carrière et a gravement affecté sa vie quotidienne, c’est peut-être une première vraie indication que dans un domaine incroyablement compétitif et interchangeable de cette partie anglaise, même les plus expérimentés le capitaine n’est plus un certain choix.

«Elle a été déçue parce qu’elle veut commencer chaque match comme n’importe lequel des joueurs, a déclaré l’entraîneur-chef Simon Middleton de Hunter. «Elle comprend la situation en termes de ce dont nous pensons avoir besoin dans ce match. Elle n’a jamais demandé ni ne devrait être sélectionnée parce qu’elle est capitaine, et elle ne l’a jamais été. “

L’expérience et le leadership de Hunter ajouteront de la valeur au banc, en particulier lors d’une occasion comme celle-ci. Le concept même d’une finale des Six Nations est nouveau mais une opportunité vitale pour cette équipe d’Angleterre, qui commence à s’élever au-delà de ses voisins les plus proches, même en dessous de son meilleur.

L’histoire continue

Pourtant, leur bilan dans des matchs vraiment à haute pression reste un point d’interrogation, et qui rythmera une grande partie des discussions d’ici la Coupe du monde à l’automne de l’année prochaine. Lors de la Coupe du monde 2017, ils ont été battus en finale par la Nouvelle-Zélande et ont connu le même sort que les Black Ferns deux ans plus tard dans le match décisif de la Super Series de rugby féminin en Californie.

«Je pense que c’est vraiment bien que ce soit une finale», a expliqué Emily Scarratt, qui dirige l’équipe depuis l’extérieur du centre. «Vous n’avez pas beaucoup d’occasions d’être en finale et de pratiquer ce genre de semaine.

«Il n’y a pas de seconde chance en finale, il y a un championnat en jeu. Avoir cette opportunité maintenant contre l’une des meilleures équipes du monde va être vraiment bon pour nous.

Sur ce qui est susceptible d’être une piste plate et sèche du Twickenham Stoop, Middleton a noté la menace particulière de ce qu’il a appelé les «B bourdonnants» dans les trois arrières français: le couplet rimant Caroline Boujard et Emilie Boulard, et Cyrielle Banet, deux fois un buteur d’essai lorsque ces deux-là se sont rencontrés de l’autre côté de la route de Chertsey à l’automne.

L’Angleterre, via le coup calme de la chaussure de Scarratt, a remporté la victoire avec le coup de pied final à cette occasion après l’introduction innovante de tous les huit de leurs remplaçants à la fois soulevé une performance médiocre à Twickenham.

Cette victoire a peut-être prolongé sa victoire contre ses plus proches rivaux européens à sept matchs, mais la France semble maintenant jouer avec confiance, créativité et intensité pour rivaliser avec l’équipe de Middleton.

Pour un tournoi si loin de jeux compétitifs, cela pourrait être le spectacle final parfait.

«Nous voulons montrer ce que nous faisons et notre sport au plus grand nombre», a déclaré Scarratt.

«Le jeu sera plutôt bon, et j’espère que les gens qui se connectent, qu’il s’agisse de nouveaux téléspectateurs ou d’anciens fans, l’apprécieront vraiment et le soutiendront.»

Lire la suite

Six clubs anglais rejoignent l’échappée pour former une nouvelle Super League européenne

Emily Scarratt est capitaine de l’Angleterre pour la décision des Six Nations féminines contre la France alors que Simon Middleton nomme l’équipe

Eddie Jones conserve le “ soutien total ” des patrons anglais malgré la triste campagne des Six Nations