L’Angleterre vise des améliorations de coups de pied arrêtés contre l’Allemagne, admet Kieran Trippier qui savoure une bataille avec le voisin madrilène Toni Kroos

Le héros du coup franc anglais Kieran Trippier insiste sur le fait que l’équipe a l’intention d’améliorer ses coups de pied arrêtés après un départ terne d’un ballon mort à l’Euro 2020.

Que ce soit au travers de leurs tirs, comme celui de Trippier contre la Croatie en 2018, ou du “Love Train” dans les virages qui a eu tant de succès en Russie, les Three Lions ont du talent dans ces positions prometteuses.

Trippier a tiré un coup franc capricieux lors du match d’ouverture du tournoi de l’Angleterre contre la Croatie

À l’Euro 2020, cependant, les choses ne se sont pas tout à fait déroulées avec un certain nombre de livraisons décevantes de plusieurs preneurs au cours des trois premiers matchs.

Et Trippier, qui lancera des balles s’il commence contre l’Allemagne lors des huitièmes de finale à Wembley mardi soir, est catégorique que les choses vont s’améliorer.

Il a déclaré à talkSPORT: «Nous avons placé la barre haute au cours des deux dernières années avec des coups de pied arrêtés et avec le nombre de buts que nous avons marqués.

«Nous sommes un peu frustrés de ne pas avoir marqué autant de buts que nous le pensions, mais nous savons que nous avons des gens fantastiques qui peuvent prendre les livraisons. Masé [Mason Mount], Phil [Foden], Buakyo [Saka], et moi-même, qui peut mettre l’argent sur place.

Trippier est devenu un trésor national avec ce coup franc en demi-finale de Coupe du monde

«Nous avons travaillé dessus et quiconque joue et est en ligne pour prendre les coups de pied arrêtés, nous soutiendrons n’importe qui.

«Nous savons en tant que joueurs que lorsque nous touchons le premier homme, nous savons que nous pouvons faire mieux avec la livraison que nous avons. Luc [Shaw] est un autre qui a une livraison fantastique.

« Nous savons que nous pouvons faire mieux, mais mardi est un nouveau match et un nouveau départ. Nous avons eu six jours pour nous préparer, donc en ce qui concerne le jeu, celui qui joue et prend les coups de pied arrêtés sera prêt à s’assurer qu’il est mis dans le mix.

Quand il s’agit de l’Angleterre contre l’Allemagne, c’est une énorme rivalité internationale, mais Trippier cherche également à en venir à bout pour une raison différente.

Southgate est devenu connu pour ses coups de pied arrêtés innovants mais aucun n’a été efficace à l’Euro 2020

Jouant à l’Atletico Madrid, il trouve l’as allemand Toni Kroos comme l’un de ses voisins et la victoire lui permettra une autre raison d’être joyeux lorsqu’ils se croiseront dans la capitale espagnole.

“Je l’ai vu dans le coin parce que nous vivons dans le même complexe à Madrid”, a déclaré Trippier à talkSPORT. «C’est un gars très gentil, mais venez mardi, nous ne serons pas amis. Nous voudrons gagner le match pour nos nations.

«Je l’ai vu quand nous promenons nos enfants à Madrid et nous nous sommes arrêtés et avons discuté après les matchs lorsque j’ai joué contre le Real Madrid.

“Je ne le connais pas personnellement, mais si je le vois, je discuterai et je lui dirai bonjour.”

Kroos habite dans le même quartier que Trippier

Et sur le terrain, Trippier sait que Kroos est un homme à surveiller.

« Nous devons nous méfier de lui », a-t-il ajouté. “Nous connaissons ses coups de pied arrêtés et comment il a été cohérent avec le Real Madrid cette saison.”