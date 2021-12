L’angoisse quasi-accidentelle d’Esteban Ocon en Arabie saoudite a été « difficile à avaler »

Esteban Ocon a déclaré que son podium presque raté du Grand Prix d’Arabie saoudite était « difficile à avaler » après avoir été poussé vers la ligne par Valtteri Bottas.

Le Français a été le vainqueur surprise en Hongrie cette année et semblait à nouveau être l’un des principaux bénéficiaires d’une course chaotique sur le circuit de la corniche de Jeddah.

Parti neuvième sur la grille, Ocon a progressivement gravi les échelons alors que le grand prix s’arrêtait et commençait en raison de divers incidents. Couplé à un » accord » entre le directeur de course Michael Masi et Red Bull pour que Max Verstappen se voit essentiellement infliger une pénalité sur la grille au deuxième redémarrage de la course, le pilote Alpine s’est lancé de l’avant.

Sans surprise, Ocon n’a pas pu garder Verstappen et Lewis Hamilton derrière lui, mais pendant la majeure partie de la course, il a repoussé Daniel Ricciardo et Bottas – jusqu’à ce que le Finlandais passe enfin et agonisant pour arracher la troisième place lors de la dernière traînée jusqu’au drapeau à damier.

« Ne me poussez pas, je vais pleurer », a déclaré Ocon à Sky F1 après la course. « C’est difficile à avaler – le compétiteur en moi est frustré et très triste, mais si vous nous aviez dit que nous finirions quatrièmes, j’aurais été heureux. »

Un souvenir, nous avons terminé 4ème pas 3ème mais je suis fier de ce que nous avons accompli 🔥 Merci à tous pour votre soutien, nous continuons à pousser ! #EO31 pic.twitter.com/CI6r7sZ8u5 – Esteban Ocon (@OconEsteban) 6 décembre 2021

Il a ajouté lors d’une conversation avec le site Internet de la Formule 1 : « Ce sont des sentiments difficiles. Nous avons tout donné dans cette course, clairement. C’était une fin frustrante, bien sûr, car nous avions cette troisième place pour toute la course et l’équipe a fait un travail incroyable.

« La voiture était parfaite, mais nous nous battons dans une ligue différente de celle de Mercedes. Perdre cette troisième place – je ne sais pas, à 10 secondes de la ligne d’arrivée ? – est très frustrant mais c’est le plan, comme dirait (coéquipier) Fernando (Alonso).

« Nous y arrivons, nous arrivons où nous voulons. Nous extrayons le maximum de la voiture et une fois que nous aurons le rythme des autres, nous serons dangereux. C’est vers cela que nous travaillons, donc je suis extrêmement fier de tout le personnel, de toutes les décisions que nous avons prises. Tout était super sur place, mais c’est une fin difficile évidemment. »

Ocon a déclaré que ses premiers progrès étaient dus au gain de quelques positions à chaque fois que les lumières s’éteignaient, ainsi qu’à des accidents survenus à des rivaux tels que Sergio Perez et Charles Leclerc.

« J’allais saisir toutes les opportunités que je pouvais, c’est sûr », a-t-il ajouté. « Il y a eu beaucoup de contacts dans cette course, mais lors des deux premiers départs, j’ai gagné quatre places. À chaque fois, j’ai obtenu deux positions jusqu’à la dernière, où nous avions des pneus un peu plus vieux.

«Mais je ne me battais pas contre Lewis et Max, je le savais. Je les ai laissés partir et ils ont fait leur propre course, mais c’était l’objectif de garder la troisième place et nous l’avons fait jusqu’à la fin de la course, donc la prochaine fois… »

