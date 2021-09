Langreo remporte la victoire contre Marino Luanco (2-1)

18/09/2021 à 20:02 CEST

Les Langreo gagné 2-1 contre Marino Luanco lors de la réunion qui s’est tenue ce samedi au Nouveau Ganzabal. Les Langreo Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier duel joué contre le Arenteiro. Du côté de l’équipe visiteuse, le Marino Luanco perdu par un résultat de 0-2 lors du match précédent contre le Arosa. Avec ce résultat, l’équipe locale est restée chef de file de la deuxième RFEF, tandis que le Marino Luanco Il était à la dix-huitième place à la fin du match.

La première équipe à marquer a été la Langreo, qui en a profité pour ouvrir le score grâce au succès de Ferreiro à la 7e minute. L’équipe locale a marqué à nouveau, prenant ses distances en portant le score à 2-0 grâce à un but de Alain à la 27e minute, terminant ainsi la première mi-temps sur un score de 2-0.

La deuxième période a débuté de manière positive pour l’équipe visiteuse, qui a coupé les écarts à la lumière avec une pénalité maximale de Guaya quelques minutes après le début de la seconde mi-temps, plus précisément à la minute 49, mettant fin à la confrontation avec un score de 2-1 à la lumière.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur de la Langreo a donné accès à Fakir, Mérouani, Mvondo, Ebea Metehe et aime pour Junior, Jorge Hernandez, Dorian, Nacho García et Samba, Pendant ce temps, il Marino Luanco a donné le feu vert à Luis Moran, Guille Pinin, Dailos Tejera et Adolfo González pour Cesser, Diego Diaz, Morille et Enfant.

L’arbitre a donné un carton jaune à Juan López et Ferreiro par l’équipe locale déjà Cesser, Morille, Enfant et Guaya par l’équipe de Luanquin.

Avec ce résultat, le Langreo passe à sept points et reste en position de promotion et le Marino Luanco reste à zéro point.

L’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Vous Llanera, Pendant ce temps, il Marino Luanco jouera contre lui UC Ceares.

Fiche techniqueLangreo :Adrián Torre, Gonzalo, Alaín, Álvaro García, Ferreiro, Samba (Amores, min.90), Juan López, Jorge Hernández (Merouani, min.70), Júnior (Fakir, min.70), Nacho García (Ebea Metehe, min. .90) et Dorian (Mvondo, min.83)Marino Luanco :Buru, Morilla (Dailos Tejera, min.81), Adrián Trabanco, Guaya, Borja lvarez, César (Luis Morán, min.46), Lora, Diego Díaz (Guille Pinín, min.70), Julio Delgado, Nino (Adolfo González , min.86) et Steven PrietoStade:Nouveau GanzabalButs:Ferreiro (1-0, min. 7), Alaín (2-0, min. 27) et Guaya (2-1, min. 49)