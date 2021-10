L’animal de compagnie perdu de la famille ‘Home Town’ retrouvé des mois après sa disparition

Home Town stars Erin Napier et la famille de Ben Napier est un peu plus complète ce week-end. Madison, le lapin perdu de leur fille Helen, est soudainement réapparu, quatre mois après avoir quitté leur jardin. Erin, 36 ans, et Ben, 38 ans, sont les parents des filles Helen, 3 ans, et Mae, née en mai. La famille travaille maintenant sur la saison 6 de Home Town.

« Les gars. Le lapin d’Helen, Madison, a disparu il y a 4 mois. Nous l’avons laissée courir dans la cour et elle s’est glissée par un trou dans la clôture », a écrit Erin sur Instagram samedi, à côté d’une photo amusante de Ben tenant Madison. « Nous l’avons cherchée partout. Ce matin, notre directeur, [Kirk Durham], je l’ai trouvée en train de sauter dans notre rue et [Ben] l’a ramenée à la maison. Lapin miracle. » Erin a également partagé une vidéo de Madison courant dans leur arrière-cour dans son histoire Instagram, avec la légende « Miracle Madison ».

Les Napier ont eu leur part de bonnes nouvelles en 2021. Le couple est devenu l’une des meilleures stars de HGTV, grâce au succès de Home Town et des spin-offs, Home Town Takeover et Discovery+’s Home Town: Ben’s Workshop. Lorsque Home Town a été officiellement renouvelé pour une sixième saison en août, Ben’s Workshop a également été sélectionné pour une deuxième saison. La sixième saison de Home Town devrait débuter l’année prochaine.

Le 4 octobre, Erin a partagé une photo du couple avec le clin pour la saison 6. « Le premier jour de la saison SIX ! Merci beaucoup d’avoir regardé pour que nous puissions continuer à faire ce spectacle très spécial ensemble. Merci mille fois ! ! » a-t-elle écrit en légende. « Home Town ne concerne pas seulement les rénovations, il s’agit du pouvoir de la communauté », a déclaré la présidente de HGTV, Jane Latman, lors du renouvellement de l’émission. Elle a déclaré que le « message inspirant de la série sur les voisins travaillant ensemble, ainsi que sur les fans enthousiastes de Ben et Erin » avait aidé le réseau à « construire encore une autre franchise de rupture ».

La série principale Home Town voit les Napier restaurer des maisons à Laurel, Mississippi. Les fans ont également vu leur famille s’agrandir au fil des ans, ce qui fait partie de l’attrait de la série pour beaucoup. Dans une interview avec PopCulture.com en décembre, les Napier ont déclaré que la chose la plus importante pour eux était leur famille. « Non, rien n’est plus important. Pas de travail, rien », a déclaré Erin à l’époque. « Rien n’est plus important que notre fille et faire d’elle notre priorité et nos amis et notre famille qui ont été là bien avant qu’il y ait une émission de télévision. »

« J’ai trois frères, et je ne ferai aucun compromis sur le fait de passer du temps avec ces frères », a expliqué Ben. « S’il y a une opportunité, je remuerai ciel et terre et tout ce qu’il faudra pour que cela se produise. Et puis je pense que c’est la chose la plus importante. (et) investis dans leur travail. »