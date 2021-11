L’animateur d’aujourd’hui Craig Melvin révèle qu’il s’est percé l’oreille avec sa fille pour son 5e anniversaire

Craig Melvin arbore un nouvel accessoire brillant. Dans l’émission Today de mercredi, le co-présentateur a fait ses débuts avec un nouveau perçage d’oreille scintillant grâce à son amour pour sa fille. Melvin a révélé à ses co-présentateurs qu’il avait obtenu le piercing pour soutenir sa fille Sybil, dont le souhait d’anniversaire était de se faire percer les oreilles.

Montrant le clou d’onyx noir dans son oreille gauche lors de l’émission de mercredi, Melvin a déclaré à ses collègues co-présentateurs : « Papa en a pris un pour l’équipe. » Alors que Melvin a admis qu’il n’était « pas du genre à se faire percer les oreilles », il a expliqué qu’il avait obtenu le étalon pour sa fille, qui fête ses 5 ans ce week-end et a annoncé qu’elle voulait se faire percer les oreilles en cadeau. Cependant, quand est venu le temps de le faire, elle était un peu nerveuse, avec Melvin partageant: « Quand nous sommes arrivés là-bas, elle a dit: » Papa, tu ferais le tien en premier?’ Et j’étais comme, ‘Uhhh…' »

Melvin a finalement décidé de s’asseoir sur la chaise et de se faire percer l’oreille gauche, mais il n’était pas le seul membre de sa famille à se joindre à la fête. Son fils de 7 ans, Dell, a également eu un piercing, et sa femme, Lindsay Czarniak, s’est fait percer les deux oreilles avant que la petite Sybil n’obtienne le courage de réaliser son souhait d’anniversaire, celui qui aura bientôt 5 ans. vieux optant pour d’adorables clous sur le thème de Hello Kitty.

Melvin a donné aux fans un meilleur aperçu de son dernier accessoire de mode sur Instagram, où il a partagé une photo de près de la boucle d’oreille ainsi qu’une photo de toute sa famille avec leur nouveau bling. Expliquant le nouveau look familial, il a déclaré à ses abonnés que Sybil « voulait qu’on lui perce les oreilles pour son 5e anniversaire. Quand nous sommes arrivés là-bas, elle nous a tous convaincus de le faire ». Il a poursuivi en plaisantant: « Une famille qui se sépare reste ensemble. C’est le dicton, n’est-ce pas ??? »

Les adeptes de Melvin et les téléspectateurs d’aujourd’hui semblaient absolument aimer l’histoire attachante. En réponse au message de Melvin, un adepte a écrit: « Ça y est! Le geste de solidarité de papa », avec une autre personne commentant, « et elle se souviendra toujours de ce moment. » Quelqu’un d’autre a écrit : « Je pense que ça a l’air génial ! Quel grand père en prend une pour l’équipe ! » Quant à combien de temps il prévoit de garder la boucle d’oreille? Melvin a plaisanté ses co-présentateurs, « Je vais la garder assez longtemps pour l’apaiser, probablement jusqu’à ce que je doive avoir un chiot ou quelque chose. »