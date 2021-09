L’animateur de “Aujourd’hui” Dylan Dreyer accouche avec 6 semaines d’avance

Dylan Dreyer est officiellement maman de trois enfants après avoir donné naissance au petit garçon de son mari Brian Fichera avec six semaines d’avance. L’émission Today a annoncé mercredi matin que le bébé Russell James Fichera était né à 2 h 38 du matin, pesant 5 livres et 5 onces et mesurant 18 pouces de long. Dreyer avait précédemment annoncé sur Instagram que son eau s’était rompue six semaines plus tôt ce week-end. Aujourd’hui, la présentatrice Hoda Kotb a assuré aux téléspectateurs que “Maman et bébé [are] ça va très bien. Il est venu tôt. Il ne voulait pas rester à l’intérieur.”

“Mon eau s’est cassée dimanche soir et j’ai été suspendue à l’hôpital”, a déclaré mardi Dreyer à ses abonnés Instagram. “Notre petit gars a hâte de sortir et de nous rencontrer ! Les médecins nous surveillent tous les deux de près et essaient de le garder à l’intérieur un peu plus longtemps pour qu’il devienne plus fort. Tout va bien ! Je suis entre de bonnes mains et j’ai la meilleure personne pour me garder calme et à l’aise. On dirait que nous allons rencontrer notre plus petit garçon cette semaine… 6 semaines plus tôt ! ​​Je suppose qu’il ne pouvait pas supporter d’être exclu de tout le plaisir que ses frères ont eu ! Nous accepterons volontiers toutes vos prières supplémentaires.”

Dreyer a annoncé sa grossesse en mai lors du talk-show du matin avec l’aide de son fils de 4 ans, Calvin. Dans une vidéo, Dreyer et Calvin parlent du “petit pain au four” tout en faisant des brioches à la cannelle ensemble. “J’ai un bébé!” s’exclama le bambin alors que sa mère berçait son ventre rond.

Russell est le troisième garçon de Dreyer et Fichera, qui, en plus de lui et de Calvin, sont également les parents d’Oliver, 1 an. Dreyer a déclaré qu’elle et son mari avaient eu du mal à concevoir leur troisième fils en raison d’une infertilité secondaire. Fichera a plaisanté sur Instagram en disant qu’il avait donné du crédit à la série torride de Netflix Bridgerton, écrivant que leur enfant était un #BridgertonBaby. “Vous voyez Cal quand deux personnes sont mises en quarantaine ensemble pendant plus d’un an et @bridgertonnetflix est allumé…”, a-t-il pris une photo de lui, Oliver, Calvin et une échographie du bébé n°3.

Dreyer a parlé de ses difficultés avec l’infertilité secondaire. La maladie, qui affecte environ 10% des couples, rapporte l’émission Today, conduit à une lutte pour concevoir après une grossesse antérieure. Dreyer a d’abord révélé qu’elle avait traité la maladie après la naissance de Calvin. En 2019, elle a fait une fausse couche, puis a donné naissance à Oliver. Lorsqu’ils ont décidé d’avoir leur troisième enfant, ils ont essayé pendant environ six mois, mais “ce n’était pas vraiment le cas”. Elle a dit qu’ils avaient presque abandonné, mais plus tard, leur médecin a suggéré de ne pas trop se concentrer sur cela. “Bien sûr, c’est ce que nous avons fait!” a-t-elle plaisanté.