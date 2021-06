L’animateur de “Bachelor in Paradise” Chris Harrison sera remplacé par… Lil Jon ?

in

Plusieurs animateurs musicaux apparaîtront sur «Bachelor in Paradise» de cet été pour remplacer Chris Harrison.

Harrison a quitté la série cette année en tant qu’hôte de longue date de The Bachelor d’ABC et de ses nombreuses retombées. Il sera remplacé par plusieurs hôtes célèbres, dont Lil Jon, Tituss Burgess, Lance Bass et David Spade, entre autres. Chaque célébrité servira d’hôte invité tournant pour la saison estivale, produite au Mexique cette année.

ABC a confirmé à Variety que ces hôtes invités ne sont que des concerts temporaires. Le réseau appartenant à Disney recherche un hôte plus permanent pour l’émission après la sortie de Harrison. Harrison a suscité des critiques lorsqu’il a défendu un candidat avec des commentaires insensibles à la race.

Selon les rapports, Harrison voulait rester avec la série. Mais alors que le processus s’éternisait, son équipe n’était pas satisfaite de la façon dont le réseau a géré la situation. Harrison a donc engagé Bryan Freedman pour le représenter – Freedman a négocié la sortie de 69 millions de dollars de Megyn Kelly de NBC News.

“Chris Harrison se retire en tant qu’hôte de la franchise” The Bachelor “. Nous sommes reconnaissants pour ses nombreuses contributions au cours des 20 dernières années et lui souhaitons tout le meilleur dans son nouveau voyage », indique le communiqué.

Harrison a également fait une déclaration au sujet de son départ de la série. «J’ai eu une course vraiment incroyable en tant qu’hôte de la franchise« The Bachelor », et maintenant je suis ravi de commencer un nouveau chapitre. Je suis très reconnaissant à Bachelor Nation pour tous les souvenirs que nous avons créés ensemble. Alors que mon voyage de deux décennies se termine, les amitiés que j’ai nouées dureront toute une vie.

La controverse de Harrison a commencé en février 2021 à propos de commentaires qu’il a faits à propos d’un candidat. Kirkconnell a assisté à une fête de fraternité sur le thème d’avant-guerre en 2018 en tant qu’étudiant, dont des images controversées ont fait surface sur les réseaux sociaux. Harrison a défendu Kirkconnell lors de l’interview.

L’équipe de Harrison s’est fâchée contre le manque de soutien du réseau pour Harrison. Ils se disputent parce que Harrison est le visage de la franchise, c’est son travail de défendre les candidats lors des interviews avec les médias. Harrison a présenté des excuses pour les commentaires et s’est éloigné pour réfléchir.

La saison actuelle de “The Bachelorette” est animée par les anciennes stars préférées des fans, Kaitlyn Bristowe et Tayshia Adams. Un nouvel hôte pour les autres retombées de l’émission est en jeu, car ABC ne voudra probablement pas garder David Spade et sa compagnie à tour de rôle. L’équipe de Harrison s’est dite préoccupée par le choix de Spade, étant donné qu’il s’est prononcé contre “l’annulation de la culture”.