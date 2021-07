L’animateur de CNN demande au chirurgien général si Fox News “tue des gens” avec l’opinion COVID ⋆ .

in

L’animatrice de CNN State of the Union, Dana Bash, a été à la hauteur de son nom de famille dimanche matin, dénigrant Fox News (et Newsmax) comme une menace mortelle. Jouant la diatribe du président Biden selon laquelle Facebook « tue des gens » avec de la désinformation sur COVID, Bash a demandé au chirurgien général Vivek Murthy si « des médias conservateurs comme Fox News » tuaient des gens.

« Les ordures d’abord », pas les faits d’abord :

DANA TRASH : L’animateur de CNN reprend la diatribe de Biden à propos de Facebook qui « tue des gens » avec de la désinformation sur COVID et la salit sur Fox. « Pensez-vous que les médias conservateurs, comme Fox News, font de même ? Est-ce qu’ils tuent des gens aussi, avec la rhétorique que vous venez d’entendre ? pic.twitter.com/m8vs4ziXTz – Tim Graham (@TimJGraham) 18 juillet 2021

BASH : Et à ce stade, vous avez dit que la désinformation provenant de soi-disant mauvais acteurs est également à blâmer pour cela. Et je veux que nos téléspectateurs aient une idée de la désinformation qui se répand à droite. Écoutez. LAURA INGRAHAM, FOX NEWS : Il n’y a rien de plus antidémocratique et anti-liberté que de pousser un médicament expérimental sur les Américains contre leur gré. TUCKER CARLSON, FOX NEWS : L’idée que vous forceriez les gens à prendre des médicaments dont ils ne veulent pas ou dont ils n’ont pas besoin, y a-t-il un précédent dans notre – dans notre vie ? ROB SCHMITT, NEWSMAX: ​​J’ai l’impression qu’une vaccination, d’une manière étrange, va généralement contre nature. BASH : Je me demande si cette personne a déjà volé dans un avion ou une voiture ou pris un Advil. Mais, à part cela, le président Biden a accusé les plateformes de médias sociaux de tuer des gens. Pensez-vous que les médias conservateurs, comme Fox News, font de même ? Est-ce qu’ils tuent des gens aussi, avec la rhétorique que vous venez d’entendre ?

Notez qu’Ingraham et Carlson sont présentés attaquant principalement la vaccination obligatoire, pas la vaccination. (Dire que nous n’avons pas « besoin » de vaccination semble plus intransigeant.) Lors de l’émission du 6 juillet de Tucker, il soulignait que l’âge moyen des personnes décédées de COVID était de 78 ans, mais les libéraux ont paniqué tout le monde.

Au cours du segment cité du 12 juillet, Ingraham a joué un clip du sénateur libéral Dick Durbin disant: «Il y a deux hôtes de programmes sur Fox aux heures de grande écoute qui ne peuvent être qualifiés que de charlatans anti-vax. Je fais bien sûr référence à Tucker Carlson et Laura Ingraham. CNN est la voix de Durbin. Ou elle copie les gauchistes de The New Republic.

Comme un politicien, Murthy a évité le coup.

MURTHY: Eh bien, Dana, je pense que nous tous, y compris les médias, y compris les individus, les professionnels de la santé, avons la responsabilité de partager la vérité sur la santé, comme la science le dicte, comme la science nous informe. Et à moins que nous ne fassions cela, à moins que nous ne soyons honnêtes sur les conséquences de notre communication avec les gens, à moins que nous ne soyons rigoureux pour garantir que ce que nous communiquons provient réellement de la science, et non d’une opinion, sur des questions critiques comme le vaccin, alors nous finiront par mettre les gens en danger.

PS : Juste avant cela, Bash a fait pression sur Murthy sur ce qu’un responsable de Facebook a dit à CNN en réponse à la diatribe de « tuer des gens » de Biden : « Dans les échanges privés, le chirurgien général a fait l’éloge de notre travail, y compris nos efforts pour informer les gens sur COVID-19 . Ils savaient ce qu’ils faisaient. La Maison Blanche cherche des boucs émissaires pour avoir raté ses objectifs vaccinaux. »

Elle a déclaré « ce responsable de Facebook vous accuse de dire une chose en public et une autre à huis clos. Est-ce exact ? » Il l’a nié. « Eh bien, j’ai été très cohérent dans ce que j’ai dit aux entreprises technologiques avec lesquelles j’ai parlé, un certain nombre d’entre elles, au cours des derniers mois, et mon équipe aussi. »