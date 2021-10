L’animateur de Dopey CNN appelle Rand Paul un « A ** » – Kelley, la femme de Rand, l’enterre – RedState

Dans cet épisode de « CNN étant CNN »…

Les marionnettes à chaussettes des médias « grand public » à travers la plaine fruitée continuent de grincer des dents de perdant après la confirmation jeudi que l’expert des « maladies infectieuses émergentes » (ahem) a en fait menti au sénateur Rand Paul lors d’un interrogatoire intense du républicain du Kentucky à propos de si Fauci a autorisé – et/ou a eu connaissance de – la recherche sur le gain de fonction à l’Institut de virologie de Wuhan.

L’animatrice de CNN Brianna Keilar, qui a poursuivi vendredi sa crise de nerfs, a qualifié Paul de « a** », incitant la femme de Paul, Kelley, à riposter contre Keilar.

Mais nous y viendrons dans une minute.

Comme nous l’avons signalé mercredi de la semaine dernière, les National Institutes of Health (NIH) ont confirmé que Fauci, directeur de l’Institut national des allergènes et des maladies infectieuses (NIAID), a carrément menti à Paul lors d’une audience au Sénat le 11 mai 2021. .

Mercredi également, le sénateur Paul a remporté un tour de victoire bien mérité avec un tweet à sens unique :

« Je te l’avais dit » ne commence même pas à le couvrir.

Rand Paul : 1, porte-parole du démocrate COVID : 0. CNN le plus durement touché.

« Je vous l’avais dit » ne commence même pas à le couvrir ici : https://t.co/9JFn85I24i – Sénateur Rand Paul (@RandPaul) 21 octobre 2021

Et Keilar ? Elle est folle. Ensuite, la femme de Paul, Kelley, est intervenue pour discuter avec l’hôte.

Après la publication de la lettre du NIH – qui contredit directement et spécifiquement ce que Fauci et le directeur du NIH, le Dr Francis Collins ont affirmé à plusieurs reprises (menti) – Kelley a appelé Keilar et l’hôte de CBS Gayle King pour leur comportement louche typique, comme le rapporte The Blaze le dimanche.

Alors que Rand exige de la transparence de Fauci depuis plus d’un an, des hacks lowbrow comme

@brikeilarcnn a répondu en appelant Rand un a** à l’antenne. Giggling @GayleKing fangirl Fauci et ridiculisé Rand, ignorant le sens de ses questions. Vous avez des commentaires maintenant, Gayle et Brianna ?

Ooh, ça a dû laisser une marque.

Alors que Rand exige de la transparence de Fauci depuis plus d’un an, des hacks lowbrow comme @brikeilarcnn ont répondu en appelant Rand un a ** à l’antenne. Giggling @GayleKing fangirl Fauci et ridiculisé Rand, ignorant le sens de ses questions. Vous avez des commentaires maintenant, Gayle et Brianna ? https://t.co/o899ljZjkA – Kelley Paul (@KelleyAshbyPaul) 22 octobre 2021

Étonnamment, Keilar s’est ensuite excusée pour son attaque manifestement partiale et non professionnelle contre Rand Paul.

Je plaisante – le piratage de CNN a doublé.

Je maintiens ma caractérisation du sénateur Paul et j’expliquerai dans un instant. Mais d’abord, sur cette lettre du NIH, quelques points importants : https://t.co/6GkHnEKIxU – Brianna Keilar (@brikeilarcnn) 22 octobre 2021

Keilar a ensuite lancé sept autres tweets, chacun illustrant ce que nous attendons de Brianna Keilar, de ses collègues de CNN et de The Most Trusted Name in News™ en général. Voici le premier :

Le virus qui a été étudié dans cette recherche, selon le NIH, ne pourrait pas être le virus du SRAS qui cause le COVID-19, pas plus que le sénateur Paul ne pourrait être un chimpanzé.

Attendez, je pensais que Paul était un âne. Très perturbant.

Le virus qui a été étudié dans cette recherche, selon le NIH, ne pourrait pas être le virus du SRAS qui cause le COVID-19, pas plus que le sénateur Paul ne pourrait être un chimpanzé. Voir ici : pic.twitter.com/kEfz9m03NA – Brianna Keilar (@brikeilarcnn) 22 octobre 2021

Dans les six tweets suivants, Keilar a continué à creuser.

La théorie construite par Paul, selon laquelle Fauci dissimule à quel point le virus covid est un virus créé par l’homme lâché sur le monde par l’administration Obama en raison d’une subvention de recherche du NIH attribuée en 2014, n’est pas étayée par cette lettre. C’est en fait démenti par les informations contenues dans la lettre. Il y a cependant de nouvelles informations alarmantes ici. Le NIH a déclaré que la recherche du bénéficiaire EcoHealth Alliance ne visait pas à obtenir un gain de fonction, mais elle l’a fait. C’est potentiellement dangereux et ils étaient donc censés le signaler. Ils ne l’ont pas fait jusqu’à maintenant. Passons maintenant au truc du cul. Étant donné que Paul en est manifestement rempli, je pense que c’est une métaphore appropriée. Il a affirmé que NYC avait une «immunité communautaire» contre le covid alors que le niveau d’immunité était estimé à un maigre 22%. Il a dit aux Américains au plus fort de la pandémie de jeter leurs masques. Le sénateur Paul a également mis en danger la santé des autres, visitant le gymnase du Sénat en attendant un résultat de test de covid qui s’avérerait plus tard positif. Et au plus fort de la pandémie, il a fait le tour du Sénat sans porter de masque. Il était autrefois très préoccupé par la pandémie, mais pas celle qui a tué plus de 700 000 personnes aux États-Unis. Celui qui a tué 1 : Ebola. La différence, outre un nombre de morts plus important que la taille de la population de Denver, était qu’Ebola s’est produit alors qu’un démocrate était président. Le Dr Fauci et les responsables américains de la santé publique devraient répondre aux questions sur la surveillance de cette recherche financée par les États-Unis. Aucun agent public n’est à l’abri d’un examen minutieux. Mais le sénateur Paul, un bloviateur de la désinformation, n’est certainement pas l’homme pour ce travail.

« Un bloviateur de la désinformation. » Sérieusement, Brianna Keilar ? Sérieusement, CNN ?

Je me demande si CNN s’arrête un jour à penser que s’il mettait autant d’efforts dans la recherche et la communication de faits au lieu de shilling embarrassant pour le Parti démocrate, il pourrait devenir une source légitime d’informations ? (Voir : « Enfer », « chance de boule de neige. »)

Kelley Paul aussi.

Rand a été la SEULE personne à poser ces questions. Votre réseau ne l’était certainement pas. Pourtant, quand il l’a fait, vous avez recouru à des injures stupides de Rand au lieu de rendre compte du contenu de ses questions ou des obscurcissements de Fauci. Bloviateur de la désinformation ? Regarde dans le mirroir!

Brianna ? Ouais, vas-y, jette ta serviette dans le ring et va-t’en.

Rand a été la SEULE personne à poser ces questions. Votre réseau ne l’était certainement pas. Pourtant, quand il l’a fait, vous avez recouru à des injures stupides de Rand au lieu de rendre compte du contenu de ses questions ou des obscurcissements de Fauci. Bloviateur de la désinformation ? Regarde dans le mirroir! https://t.co/GS4zOqFKu6 – Kelley Paul (@KelleyAshbyPaul) 22 octobre 2021

