L’animateur de Fox News annonce brutalement son départ du réseau

Le présentateur de Fox News Sunday, Chris Wallace, a annoncé de manière surprenante dimanche qu’il quittait le réseau, avec effet immédiat. Deux heures seulement après avoir dit au revoir aux téléspectateurs, CNN a confirmé que Wallace rejoindrait sa nouvelle plate-forme de streaming CNN + pour héberger une émission en semaine. Wallace a animé l’émission du dimanche matin de Fox News Channel pendant 18 ans.

« Après 18 ans – c’est mon dernier Fox News dimanche. C’est la dernière fois – et je le dis avec une vraie tristesse – que nous nous rencontrerons comme ça », a déclaré Wallace aux téléspectateurs à la fin de l’émission de ce week-end. « Il y a dix-huit ans, les patrons de Fox m’ont promis qu’ils n’interféreraient jamais avec un invité que j’ai réservé ou une question que j’ai posée. Et ils ont tenu cette promesse. J’ai été libre de faire des reportages au mieux de mes capacités, de couvrir les histoires Je pense qu’il est important de demander des comptes aux dirigeants de notre pays. Cela a été une belle aventure. «

La grande surprise de Chris Wallace à la fin du @FoxNewsSunday d’aujourd’hui : il part, avec effet immédiat. pic.twitter.com/S1ON6JkTXx – Brian Stelter (@brianstelter) 12 décembre 2021

Wallace, le fils du regretté journaliste de 60 Minutes Mike Wallace, a déclaré qu’il voulait « essayer quelque chose de nouveau » et « aller au-delà de la politique » pour couvrir ses autres intérêts. « Je suis prêt pour une nouvelle aventure. Et j’espère que vous allez y jeter un coup d’œil. Et donc – pour la dernière fois, chers amis – c’est tout pour aujourd’hui », a-t-il déclaré. « Passez une bonne semaine. Et j’espère que vous continuerez à regarder Fox News dimanche. »

Fox News remplacera Wallace par un groupe tournant d’hôtes invités jusqu’à ce qu’un hôte permanent soit nommé. Bret Baier, John Roberts, Shannon Bream, Martha MacCallum, Jennifer Griffin, Neil Cavuto, Dana Perino et Bill Hemmer devraient être inclus dans la liste des hôtes invités, a déclaré une source à Variety. « Nous sommes extrêmement fiers de notre journalisme et de l’équipe stellaire dont Chris Wallace a fait partie pendant 18 ans. L’héritage de Fox News Sunday se poursuivra avec nos journalistes vedettes, dont beaucoup occuperont le poste jusqu’à ce qu’un hôte permanent soit nommé « , a déclaré dimanche Fox News Media dans un communiqué.

Wallace, 74 ans, n’a pas été sans emploi pendant très longtemps. Quelques heures après la diffusion de son dernier Fox News dimanche, CNN a publié une déclaration du journaliste, annonçant sa décision de présenter une émission de CNN+. Le service de streaming devrait être lancé au début de 2022. Wallace est « ravi » de rejoindre CNN, a-t-il déclaré dans un communiqué, ajoutant: « Après des décennies d’actualités diffusées et par câble, je suis ravi d’explorer le monde du streaming. J’ai hâte à la nouvelle liberté et flexibilité que le streaming offre pour interviewer des personnalités majeures du paysage médiatique – et trouver de nouvelles façons de raconter des histoires. »

Wallace a commencé sa carrière de journaliste au début des années 1970 et s’est fait remarquer à l’échelle nationale après avoir rejoint NBC News en 1979. En 1989, il a rejoint ABC News, où il a travaillé jusqu’à ce qu’il rejoigne Fox News en 2003. En 2018, il a remporté la première nomination aux Emmy Awards de Fox News grâce à son entretien avec le président russe Vladimir Poutine. Il a également animé les débats présidentiels des élections générales de 2016 et 2020.