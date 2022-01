L’animateur de Fox News est en colère que Pelosi n’ait pas nommé l’émeutière du Capitole Ashli ​​Babbitt comme un « héros » du 6 janvier

L’animateur de Fox News, Harris Faulkner, est dans le pétrin parce que la présidente de la Chambre démocrate, Nancy Pelosi, n’a fait aucune mention d’Ashli ​​Babbitt dans le cadre d’une minute de silence pour les forces de l’ordre qui ont perdu la vie lors de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole du pays.

Se référant à Babbitt, Faulkner a affirmé que Pelosi n’avait pas compté la « cinquième personne qui a également été tuée ce jour-là » alors qu’elle récitait les noms des officiers., selon ComicSands. Eh bien, d’une part, Babbitt n’était pas membre des forces de l’ordre. Non seulement cela, Babbitt a été tué par un agent des forces de l’ordre alors qu’il tentait de franchir les fenêtres brisées du hall du président de la Chambre pour tenter d’accéder aux membres du Congrès, qui étaient séquestrés dans la Chambre de la Chambre.

Alors peut-être que Faulkner ferait mieux de mettre son chapeau droit. Parce que comme c’est en ce moment, c’est de travers et elle a dit ce qui suit :

« Comme je l’ai déjà dit, le Sénat et la Chambre étaient censés les tenir [commemorations] simultanément. » « Nous ne savons pas si c’était une sorte d’erreur ou juste un changement de programmation ou quoi mais du côté du Sénat, le sénateur Schumer venait de parler et de ce côté, elle n’était pas encore tout à fait arrivée, alors il est allé, le l’autre est parti, et maintenant il a fini. « Un an plus tard, le 6 janvier, elle [Pelosi] n’a reconnu que les policiers, pas la cinquième personne qui a également été tuée ce jour-là », a déclaré Faulkner.

Mais Pelosi n’a pas honoré Babbitt, car contrairement à l’officier Brian Sicknick, qui a perdu la vie en protégeant des personnes pendant la tentative de siège, Babbitt n’essayait de protéger personne. Certes, elle avait passé 14 ans dans l’armée, mais au fil du temps, elle est devenue une adepte fanatique de l’absurde théorie du complot QAnon qui prétend que les démocrates sont des pédophiles sataniques qui ont en quelque sorte conspiré contre l’ancien président Trump alors qu’il était en poste.

Et Babbitt a utilisé ses comptes de médias sociaux comme une chaire où elle, au moins à un moment donné, a appelé à la violence qui conduirait à la deuxième investiture de Trump.

Le lieutenant Michael Byrd, un membre de la police du Capitole des États-Unis qui a abattu Babbitt alors qu’elle tentait d’entrer dans la salle du Sénat, a noté qu’il avait crié aux émeutiers de reculer devant les portes. Le ministère de la Justice a innocenté Byrd de tout acte répréhensible. Dans un communiqué de presse, le DOJ a noté dans son enquête qu’aucune preuve n’avait été trouvée suggérant que Byrd avait tiré avec son arme sans croire qu’il était « nécessaire de le faire » en état de légitime défense ou pour défendre les membres du Congrès et d’autres personnes évacuant le Chambre de la maison.

Donc, l’indignation de Faulkner à ce sujet n’est que la bonne vieille variété de jardin Fox News crackpoterie. Et les gens sur Twitter n’ont pas tardé à lui rappeler la véritable raison pour laquelle Babbitt était au Capitole en ce jour tragique. J’ai également inclus un extrait de ses commentaires ridicules ci-dessous.

