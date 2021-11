L’animateur de Fox News licencié pour inconduite sexuelle trouve un nouveau foyer avec le réseau en ligne de Steve Bannon

Le Daily Beast rapporte que plus d’un an après que Fox News l’a licencié pour des plaintes pour « inconduite sexuelle volontaire sur le lieu de travail », un ancien animateur de Fox News est revenu à la droite, atterrissant sur le réseau marginal en ligne de Steve Bannon, Real America’s Voix.

Justin Baragona écrit qu’Ed Henry, qui a été licencié après avoir été poursuivi par un producteur de Fox pour des accusations d’agression sexuelle et de viol, travaille maintenant comme correspondant et « initié politique » pour Bannon, qui a l’habitude de fréquenter des hommes accusés. de telles choses.

Baragona détaille comment Henry « est intervenu » en tant que contributeur au cours des dernières semaines sur Real America’s Voice, ce qui a mis en colère Jennifer Eckhart, l’ex-productrice de Fox News qui a porté les accusations contre Henry. Le rapport cite un avocat représentant Eckhart, qui a publié une déclaration qui disait en partie : « Il est insondable que Real America’s Voice ait décidé de donner à M. Henry, un présumé harceleur sexuel et agresseur, cette nouvelle plate-forme. Cette récente décision d’embauche est un autre exemple de la raison pour laquelle tant de survivants d’abus ont peur de se manifester alors que leurs agresseurs sont souvent récompensés sur leur lieu de travail.

NOUVEAU de moi Plus d’un an après avoir été largué sans cérémonie par Fox News pour des allégations d’inconduite sexuelle, Ed Henry a discrètement refait surface sur la chaîne d’information de droite peu regardée Real America’s Voice.https://t.co/fZb45t6uJH – Justin Baragona (@justinbaragona) 7 novembre 2021

Henry a été licencié par Fox le 1er juillet de l’année dernière à la suite d’une enquête sur les allégations d’agression sexuelle, écrit Baragona. « Des semaines plus tard, Henry a été poursuivi par Eckhart, un ancien journaliste de Fox News et producteur associé qui a allégué l’avoir violée et » avoir commis des actes sadiques sur elle sans son consentement qui l’ont laissée blessée, contusionnée et battue avec des poignets ensanglantés « .

Plus d’un an après que Fox News l’a licencié pour des plaintes pour « inconduite sexuelle volontaire sur le lieu de travail », Ed Henry est discrètement revenu dans les médias de droite, atterrissant dans un point de vente marginal ayant des liens avec Steve Bannon. https://t.co/qqkWbqiJtt Voir également

– La bête quotidienne (@thedailybeast) 7 novembre 2021

Le procès affirmait également qu’Henry, qui est marié, l’avait « soignée, manipulée psychologiquement et forcée » à avoir une relation sexuelle dans laquelle il l’appelait son « esclave sexuelle ».

