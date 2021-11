L’animateur de Fox News, Mark Levin, dit que ce sont tous les racistes qui font fonctionner le pays

Mark Levin, une personnalité de la radio de droite et animateur de longue date de Life, Liberty & Levin sur Fox, est passé à l’antenne vendredi pour admettre qu’il était raciste.

D’accord, c’est peut-être un peu simpliste. Ce que je voulais dire, c’est Mark Levin a totalement admis qu’il était raciste l’autre jour à son programme. C’était un peu à couper le souffle, honnêtement. Ce n’est pas que nous ne le savions pas déjà ou quoi que ce soit. Bon sang, il vient d’avoir une émission le mois dernier où il a en fait dit que les manifestants de Black Lives Matter portaient des « lances ».

Mais pour quelqu’un qui a utilisé un langage codé pour s’intégrer dans les émissions grand public pendant toute sa carrière, l’entendre sortir avec ça comme ça m’a fait faire une double prise.

Dans son émission de radio, Levin a lancé une diatribe sur « deux ensembles de règles », un pour les « citoyens américains respectueux des lois » et un autre pour les « étrangers illégaux ».

Mais si cela sonne déjà mal, attachez-vous :

Nous avons deux séries de règles, une pour les étrangers illégaux qui entrent dans ce pays, et nous ne les connaissons pas, et deux, le reste d’entre nous, citoyens américains respectueux des lois qui suivons les lois et payons nos impôts. C’est exact. C’est nous, vous savez, les « racistes », comme nous appellent les médias. Tous les racistes là-bas, c’est nous qui faisons fonctionner le pays. C’est nous qui fournissons la nourriture et la récoltons. C’est nous qui le transportons à travers le pays. C’est nous qui le mettons dans les rayons pour nourrir leurs grosses têtes. C’est correct.

En fait, Mark, je ne me souviens pas de la dernière fois que j’ai vu quelqu’un qui gagne assez d’argent pour payer l’impôt sur le revenu en récoltant de la nourriture.

Il s’agit d’une nouvelle tentative d’un conservateur pur et dur d’utiliser des messages populistes d’unité contre « Eux » afin d’énerver la base de droite.

Malheureusement, ce truc fonctionne souvent. Surtout sur les racistes comme Mark Levin.

Vous pouvez écouter son baratin dégoûtant sur Media Matters.