L’animateur de Fox News marque Harry «Prince of Woke» dans une autre diatribe cinglante contre le royal | Royal | Nouvelles

Sean Hannity a visé le prince Harry lors de son émission Fox News une fois de plus après que le duc de Sussex a qualifié le premier amendement de «bonkers» et a déclaré qu’il avait «tellement» à dire à ce sujet. L’animateur de Fox News avait précédemment qualifié le prince Harry de «douleur royale dans le a **» lors d’une émission plus tôt cette semaine et a poursuivi son déchaînement contre le royal en le qualifiant de «prince des guerriers de la justice sociale réveillés». Le prince Harry a fait les commentaires sur le premier amendement lors de sa séance avec le podcast Armchair Expert où il a également discuté de sa relation tendue avec la famille royale.

S’exprimant lors de son émission du soir sur Fox News, M. Hannity a adressé ses commentaires précédents sur le prince Harry et a de nouveau essuyé un coup d’œil au royal.

Il a dit: «J’ai donc eu beaucoup de réactions aux commentaires que j’ai faits hier soir à propos de Harry.

“Maintenant, nous n’avons pas besoin d’Harry venant d’Angleterre pour nous faire la leçon sur notre premier amendement” dingue “qu’il ne peut pas comprendre.

“Vous pensez que la censure et la suppression de la pensée sont une bonne chose, vous voulez que le gouvernement puisse contrôler ce que les gens sont autorisés à penser, croire et dire?”

M. Hannity a également abordé le départ de Piers Morgan de Good Morning Britain à la suite du contrecoup qu’il a reçu à propos de ses commentaires de Meghan Markle.

Il a poursuivi: «Permettez-moi de clarifier les choses, vous êtes bon avec votre propre gouvernement?

“Parce qu’après votre entretien avec Oprah dans le monde entier et Piers Morgan a donné ses commentaires honnêtes à ce sujet, avez-vous une opinion différente à ce sujet, vous le poursuivez?”

À la suite de l’interview d’Oprah Winfrey, M. Morgan a douté de la légitimité de l’affirmation de Meghan Markle concernant la souffrance mentale et le racisme dans la famille royale, qui a vu la duchesse de Sussex et des milliers d’autres se plaindre à ITV.

M. Morgan a ensuite démissionné de son poste mais a continué à critiquer le couple royal.

M. Hannity a abordé les questions soulevées lors de l’interview d’Oprah alors qu’il poursuivait son attaque cinglante.

Il a ajouté: «Vous ne savez pas non plus qui, dans votre famille, a fait les soi-disant remarques racistes à propos de votre fils.

«Au fait, vous avez la liberté de faire ici en vertu du premier amendement et ensuite vous pensez que le premier amendement est« dingue »et vous ne le comprenez pas?

«Harry, il est temps pour toi de te ressaisir, d’arrêter de nous faire la leçon à tous sur des questions dont tu ne sais clairement rien parce que tu n’es rien, franchement, mais le Prince of Woke Social Justice Warriors.

M. Hannity n’était pas le seul commentateur ou personnage américain à attaquer le prince Harry pour ses commentaires, le sénateur Ted Cruz ayant également critiqué le royal.

M. Cruz a tweeté une réponse au podcast et a plaisanté: “C’est bien qu’il puisse dire ça.”

Le représentant Dan Crenshaw a également tweeté: “Eh bien, je viens de doubler la taille de mon parti du jour de l’indépendance.”

La commentatrice politique et invitée à l’émission de chat Meghan McCain a déclaré que le prince Harry devrait se souvenir de la guerre d’indépendance et respecter les lois du pays.