L’animateur de Fox News pleure dans la routine de fitness rapportée par Biden “ Le plus gros mensonge de la Maison Blanche! | Monde | Nouvelles

Un rapport du Washington Post a révélé que Joe Biden aime soulever des poids et s’entraîner avec des formateurs après que le journal s’est entretenu avec des collaborateurs proches qui ont travaillé avec M. Biden au fil des ans. Mais Sean Hannity était sceptique sur le rapport après avoir affirmé que des preuves qui, selon lui, avaient été utilisées pour prouver que M. Biden lève des poids avait six ans et ont ridiculisé la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, quand elle a dit qu’il était “difficile de le suivre”. L’article a également rapporté que M. Biden appréciait le Gatorade orange, les biscuits et la crème glacée, ce qui a vu M. Hannity se moquer davantage du président américain.

S’exprimant dans son émission Fox News, M. Hannity a examiné la routine quotidienne de M. Biden et a rendu son verdict.

Le Washington Post a rapporté que M. Biden était un “oiseau de nuit” qui effectuait beaucoup de travail après 18 heures.

Il a dit: “Le [Washington Post] a révélé que Biden se rendait à sa résidence privée vers 18h-19h pour commencer sa routine du coucher qui, je suppose, implique des biscuits chauds, du lait chaud et une tasse à café et peut-être s’il est bon [he will get] une histoire de bonne nuit.

“Bien sûr, le Washington Post a tenté de blanchir tout cela en mettant en évidence la prétendue routine d’haltérophilie de Biden.

LIRE LA SUITE: “Il a menti!” L’animateur australien critique Biden pour avoir “ foutu ” de jeunes électeurs lors d’un demi-tour électoral

M. Hannity a ensuite montré un clip de M. Biden dans ce qui semble être le bureau ovale soulevant des haltères

Il a poursuivi: «Quoi qu’il en soit, le seul problème est que la vidéo date d’il y a six ans en 2015.

«Et ce soir, il est extrêmement douteux que Joe soit capable d’une telle routine.

«Souvenez-vous que c’est nous qui vous avons dit que le vent l’a soufflé plus de trois fois alors qu’il montait les escaliers vers Air Force One.

“Selon l’attachée de presse Jen Psaki, Biden a tellement d’énergie et de vigueur qu’elle a prétendu qu’elle pouvait à peine suivre Joe.”

Lors d’une conférence de presse, Mme Psaki a été interrogée sur la routine de remise en forme de M. Biden et si les informations étaient véridiques à son sujet.

Elle a déclaré à un journaliste: “Je peux vous dire que, ayant voyagé avec lui, il est parfois difficile de le suivre.”

M. Hannity a déclaré que “pourrait être le plus grand mensonge de la Maison Blanche jamais” et a même demandé si Mme Psaki elle-même était en bonne santé si elle ne pouvait pas suivre un homme de 78 ans.

NE MANQUEZ PAS:

Le Washington Post s’est entretenu avec sept conseillers de M. Biden, l’un d’eux révélant qu’il avait “le goût d’un enfant de cinq ans”.

Le conseiller faisait référence à l’amour du président américain pour les biscuits et la crème glacée, M. Biden ayant été pris plusieurs fois en train de consommer les sucreries.

M. Biden appelle également son fils Hunter tous les soirs pour le vérifier et lui enverra un texto pour voir s’il va bien s’il ne répond pas.

Le leader démocrate est également un cycliste passionné et utiliserait un vélo stationnaire Peloton de haute technologie pour rester en forme.

Mais la Maison Blanche a fait face à des critiques à la suite d’une violation de données dans le Peloton, de nombreux journalistes demandant si le vélo avait été amené avec M. Biden lorsqu’il est entré en fonction.

Les journalistes craignaient que le vélo ne constitue un risque pour la cybersécurité.