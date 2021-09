L’animateur de GB News, Alastair Stewart, s’énerve contre l’échec du système d’avantages sociaux « Certains ne veulent pas travailler » | Royaume-Uni | Nouvelles

Le présentateur de GB News a affirmé que le système avait longtemps été négligé et que des questions “difficiles” sur son utilisation n’avaient pas été posées depuis des décennies. Alastair Stewart a déclaré que l’appareil d’avantages sociaux “coûteux” devrait être revu pour s’assurer que ceux qui ont le plus besoin d’aide le reçoivent et que les candidats astucieux soient éliminés. L’animateur de GB News a déclaré: “Certains ne veulent pas travailler et ne le feront pas.

“Nous avons un système de prestations coûteux au Royaume-Uni qui le permet.

“Je pense que nous devons examiner de très près et que cela n’a même pas été pris en compte depuis que Peter Lilley a prononcé son célèbre” J’ai un petit discours de liste “.

“Cela a besoin d’être examiné car nous payons tous pour cela et il y a des gens qui n’obtiennent pas ce à quoi ils ont droit et en ont vraiment besoin, en particulier les personnes âgées et les personnes handicapées.

“Il y en a d’autres à mon avis qui obtiennent des choses dont ils n’ont peut-être pas vraiment besoin, mais plus personne ne demande.”

JUST IN : ‘Des idiots qui bougent à côté des retraités !’ Appels à expulser les locataires nuisibles des logements sociaux

M. Stewart a ajouté: “Deux de mes invités ont dit qu’il était tout simplement trop facile de le traire et c’est parce que personne ne pose jamais la question difficile.”

Les questions sur le système de prestations britanniques ont été ravivées au début de la pandémie lorsqu’un nombre croissant de Britanniques se sont retrouvés à compter sur le régime de congé du gouvernement ainsi que sur le crédit universel.

Pour répondre à la pression économique du verrouillage, le chancelier Rishi Sunak a introduit une augmentation de 20 £ du crédit universel, une augmentation qu’il a confirmée serait réduite à partir d’octobre 2021 alors que l’économie britannique commence à se redresser.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré qu’il avait “toute la sympathie” pour ceux qui résistent aux allocations, mais que les 5 à 6 milliards de livres sterling nécessaires pour rendre les paiements hebdomadaires supplémentaires permanents devraient “sortir de la poche de certaines personnes”.

LIRE LA SUITE : Elton John « a honte » du Royaume-Uni pour le Brexit : « Je ne suis pas un idiot anglais stupide »

Plus tôt cette semaine, M. Johnson a été interrogé pour savoir s’il pensait que la réduction des revenus de millions de personnes pourrait devenir un “problème politique”.

Selon les dernières statistiques confirmées du gouvernement, au 8 juillet, il y avait 5,9 millions de personnes sous UC, Citizens Advice suggérant que plus d’un tiers d’entre elles travaillent actuellement.

M. Johnson a déclaré aux journalistes mercredi: “J’ai toute la sympathie pour les personnes qui trouvent cela difficile, vraiment, vraiment – ​​mais nous devons reconnaître que pour maintenir l’augmentation de Covid, vous devez trouver un autre 5-6 £ milliards d’impôts.

“Cela doit sortir des poches de certaines personnes.”

A NE PAS MANQUER :

Le ministre des Affaires, Paul Scully, a déclaré jeudi aux radiodiffuseurs que rendre les paiements hebdomadaires supplémentaires permanents équivaudrait à mettre un centime sur l’impôt sur le revenu ou 3 pence sur les taxes sur le carburant.

Le Trésor a fourni 20 £ supplémentaires par semaine aux bénéficiaires de prestations pendant la pandémie, mais le chancelier Rishi Sunak a jusqu’à présent insisté sur le fait qu’il doit prendre fin d’ici octobre.

L’augmentation devait durer un an, mais a été prolongée de six mois dans le budget de mars.

Au cours de ses voyages aux États-Unis, il a également été demandé au Premier ministre s’il pouvait vivre avec 118 £ par semaine – le montant qu’un travailleur doit gagner en dessous pour avoir droit au soutien de l’État s’il tombe malade avec Covid-19 et n’a pas droit aux indemnités de maladie légales.

Le chef du Parti conservateur a répondu en disant que les salaires étaient en hausse, mais a déploré la suppression des revenus depuis plus d’une décennie.