L’animateur de GB News, Colin Brazier, parle de «annuler la culture» et de «réveiller» ses craintes | UK | Nouvelles

Plus tôt dans la journée, GB News a annoncé son lancement à 20 heures le dimanche 13 juin. M. Brazier, qui a passé 24 ans à travailler pour Sky News, sera l’un de ses présentateurs vedettes.

S’adressant au Yorkshire Post, où il a commencé sa carrière, le journaliste a mis en garde contre la montée de la «culture de l’annulation».

Il a dit: «Si vous utilisez le mot« réveillé », cela empêche essentiellement une conversation plus large.

«Mais sommes-nous inquiets de l’annulation de la culture? Oui.

«Sommes-nous préoccupés par la liberté d’expression? Oui.”

M. Brazier co-animera une émission de jour avec Mercy Muroki, qui a déjà écrit pour The Sun et The Times.

Plus tôt ce mois-ci, Mme Muroki a tweeté: «Étant à Oxford depuis 2019, j’ai conclu que ce n’était pas pour« des gens comme moi ».

«Pas parce que je suis noir ou issu de la classe ouvrière.

«Mais parce que j’ose défier ses orthodoxies de plus en plus réveillées et que je pense« décoloniser »tout sauf l’évier de cuisine est insensé.

LIRE LA SUITE: Jeremy Clarkson ironise qu’il est plus “ réveillé ” que Meghan Markle

«Beaucoup de gens ont pris le risque de devenir une start-up.

«Je suis un père veuf avec six enfants et j’aurais pu voir avec bonheur le reste de ma carrière chez Sky. Mais c’était un appel de sirène auquel il fallait répondre.

«J’ai juste senti, comme beaucoup de gens, que les médias existants ne font que faire des déclarations du bout des lèvres dans de vastes régions du pays.»

GB News sera le premier grand réseau d’information britannique lancé depuis Sky News en 1989.

Expliquant la justification d’une nouvelle chaîne, M. Neil a écrit que les médias britanniques sont devenus «trop métropolitains, trop méridionaux et trop bourgeois».

Il a ajouté: «Il y a une agitation, un sentiment auquel on leur parle; qu’une grande partie des médias ne reflète plus leurs valeurs ou ne partage plus leurs préoccupations. GB News s’adresse directement à ces personnes. »

La nouvelle chaîne prévoit de diffuser 6 500 heures de «nouvelles originales, d’opinions et de débats» par an.

Les segments du programme nocturne de M. Neil incluraient «Wokewatch» et «Mediawatch».

GB News insiste sur le fait qu’il adhèrera aux directives de l’Ofcom sur l’impartialité politique.

Celles-ci déclarent: «L’impartialité voulue sur les questions de controverse politique ou industrielle et les questions relatives à la politique publique actuelle doit être préservée.»