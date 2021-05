L’animateur de GB News condamne la redevance de la BBC TV – «fondamentalement insoutenable» | UK | Nouvelles

En effet, à la suite des retombées des conclusions relatives à l’interview de Martin Bashir avec la princesse Diana, Colin Brazier a averti que la télévision de la vieillesse ne durerait pas. Avant le lancement de la chaîne le 13 juin, l’ancien animateur de Sky News a déclaré que GB News ouvrait le débat “et non le fermer”. L’ancien animateur de Sky a également averti que la structure actuelle des frais de licence de la BBC était “insoutenable”.

Il a tweeté: «Quand je me mets à la télé et (et que le journalisme est forcément imparfait), vous – le client – pouvez emporter votre argent ailleurs.

“Quand la BBC a fondé, vous ne pouvez pas. Fondamentalement insoutenable.”

S’adressant au Yorkshire Post, M. Brazier a déclaré que GB News stimulait les emplois dans le journalisme alors qu’il cherchait à lutter contre la culture éveillée.

Il a ajouté: «Nous avons pour mission d’augmenter la diversité des opinions et non de la fermer.

“GB News crée 120 nouveaux emplois dans le journalisme.”

Copiant le format utilisé par Fox et MSNC aux États-Unis, la nouvelle chaîne tentera de discuter de questions non couvertes dans le domaine médiatique actuel.

Avant le lancement, la chaîne a même été critiquée par certains groupes tels que le groupe de campagne Stop Funding Hate.

Le groupe de campagne a appelé au boycott de la chaîne au motif qu’il tentera d’alimenter la haine et de diviser la nation.

Commentant son passage à Sky News, M. Brazier a affirmé qu’il se sentait restreint sur la chaîne et l’a comparé à une camisole de force.

Il a ajouté: «J’ai senti chez Sky que vous portiez une veste droite et c’est extrêmement libérateur.

«C’est libre d’explorer correctement les sujets et d’arrêter de prétendre que vous n’avez pas d’opinion.»

L’ancien animateur de Sky News sera également rejoint par l’ancien animateur de la BBC Simon McCoy, le vétéran d’ITV Alastair Stewart et l’ancien journaliste de Sun Dan Wootton.

Commentant GB News, le président de la chaîne, Andrew Neil, a déclaré: “Je crois que la direction du débat sur l’actualité en Grande-Bretagne est de plus en plus éveillée et déconnectée de la majorité de sa population.”

«Je crois que notre conversation nationale est devenue trop métropolitaine, trop méridionale et trop bourgeoise.

«Certains journalistes et commentateurs semblent trop convaincus que leurs hypothèses de gauche libérale doivent sûrement être partagées par toute personne sensée du pays.

“Mais beaucoup de ces mêmes personnes sensées en ont assez.”