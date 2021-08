L’animateur de “Good Morning America” ​​révèle une longue routine de course matinale

Lorsque la présentatrice de Good Morning America, Amy Robach, n’est pas occupée à faire des reportages pour ABC News, la journaliste adore courir et s’entraîne maintenant pour le marathon de Berlin. Après avoir couvert les Jeux olympiques d’été à Tokyo pour ABC News, Robach est retournée à New York et a repris son entraînement dès qu’elle le pouvait. Robach, une survivante du cancer du sein, a qualifié sa gestion de “thérapie, ma méditation, mon évasion” pendant 25 ans.

Le 10 août, Robach, 48 ans, a partagé des photos d’elle courant avec son amie Nikki. Elle était censée faire 16 miles ce matin-là, mais à la place, elle a fait 12 miles autour de Manhattan. “De retour à la maison et de retour dans ma foulée – je devais courir 16 ce matin – mais nous avons modifié notre sked d’entraînement parce que le décalage horaire est RÉEL – et nous avons fait un 12 milles à la place et je dois dire que c’était sacrément bien !!” elle a écrit. “J’ai adoré être de retour dans les rues de #nyc avec ma copine [Nikki] et j’ai adoré courir par temps qui n’était pas Tokyo HOT.”

Dans les jours qui ont suivi, Robach a tenu ses abonnés au courant de sa formation. Mercredi, elle a partagé un clip d’elle-même en train de courir avec son mari, l’acteur Andrew Shue. Ce fut une autre journée difficile sur la course cependant. Elle espérait parcourir neuf milles, mais n’a pu en parcourir que sept. “Je ne vais pas mentir aujourd’hui était une LUTTE – l’entraînement disait qu’il faisait 9 miles – mon corps s’est arrêté à 7 miles – tellement d’émotion en moi avec mon plus vieux déménageant dans une semaine pour aller à l’université, la fatigue de mes voyages et les premiers matins au travail – avait un petit cri pendant la course et je me sens toujours mieux après une petite détente comme celle-là – les mouvements physiques, même inconfortables, peuvent si souvent repousser ce stress refoulé”, a-t-elle écrit. “Je ne dis pas que c’est amusant, mais je me sens mieux maintenant.”

Robach a discuté de l’importance de courir ces dernières années. En 2019, elle a marqué le sixième anniversaire de son diagnostic de cancer du sein en participant au marathon TCS de New York 2019. “Quand j’ai découvert que le jour de la course tombait la même semaine que mon adversaire du cancer de 6 ans, je me sentais bien”, a déclaré Robach à PEOPLE à l’époque. L’année avant qu’elle ne coure le marathon, Robach a relevé un défi encore plus grand. Elle a gravi le mont Kilimandjaro pour marquer cinq ans depuis qu’elle a reçu un diagnostic de cancer.

Plus récemment, Robach a célébré la Journée mondiale de la course le 2 juin en participant à une course en direct lors d’une émission GMA. Elle a également publié un essai pour GMA, appelant la course à pied, “ma thérapie, ma méditation, mon évasion au cours des 25 dernières années”. Elle a écrit qu’elle court pour “explorer de nouveaux chemins”, ajoutant: “Je cours parce que je veux me sentir en vie, et parfois je cours parce que j’ai besoin de transpirer la peur, la tristesse, la frustration ou la colère.”

Robach a également donné quelques conseils à ceux qui souhaitent se lancer dans la course à pied. Elle a suggéré de se fixer d’abord des “objectifs facilement atteignables”, d’investir dans les meilleures chaussures de course et même de créer une excellente liste de lecture de vos chansons préférées. Robach a également suggéré de trouver des zones où vous vivez que vous avez toujours voulu explorer. “Soyez un touriste dans votre propre ville en courant. Vous ne croirez même pas à quelle vitesse la course va vite quand vous pouvez le faire et cela ne ressemble même pas à de l’exercice”, a écrit Robach. “J’ai trouvé des cascades dont je ne savais pas qu’elles existaient à Central Park et c’est ma façon préférée de voir un nouvel endroit que je visite, commencez simplement à courir.”