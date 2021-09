Ancien danger ! le producteur exécutif Mike Richards a toujours un ami à Hollywood. Price is Right L’animateur Drew Carey a été vu en train de sortir avec Richards pour un petit-déjeuner à Los Angeles cette semaine. TMZ rapporte que les deux ont passé quelques heures à manger chez Swingers à Hollywood sur Beverly Blvd.

Aucune des célébrités n’a parlé avec le point de vente de ce qui a été discuté à propos de la nourriture, mais il est probable que la sortie ait servi de répit au Jeopardy en cours de Richards! controverse. Comme indiqué précédemment, l’ancien PE aurait retenu l’assistance juridique de Bryan Freedman alors qu’il se prépare à une bataille juridique avec Sony Pictures Television au sujet de son récent licenciement. Le studio n’aurait eu d’autre choix que de demander la démission de Richards après de nombreuses plaintes du personnel ainsi que Jeopardy ! Ventilateurs. Le stress supplémentaire et les problèmes futurs possibles que l’incident global a laissé à Richards pourraient le mettre en place pour sortir des négociations avec un salaire important de Sony.

Les choses sont devenues tendues pour Richards après qu’il a été annoncé comme le nouvel hôte permanent de Jeopardy !, reprenant le rôle du légendaire hôte Alex Trebek. Il ne fallut pas longtemps avant que le passé de Richard ne revienne hanter alors que certaines de ses déclarations controversées concernant plusieurs groupes marginalisés refont surface, ainsi que des nouvelles de son implication dans un procès pour harcèlement sexuel. Richards a démissionné du rôle, faisant une longue déclaration à l’époque.

“Cela me fait mal que ces incidents et commentaires passés aient jeté une telle ombre sur Jeopardy ! alors que nous cherchons à ouvrir un nouveau chapitre”, a-t-il écrit dans sa déclaration. “Comme je l’ai mentionné la semaine dernière, j’ai été profondément honoré d’avoir été invité à animer l’émission souscrite et j’ai été ravi de l’opportunité d’élargir mon rôle. Cependant, au cours des derniers jours, il est devenu clair qu’aller de l’avant en tant qu’hôte serait trop d’une distraction pour nos fans et pas de la bonne décision pour le spectacle. En tant que tel, je quitterai mon poste d’hôte à compter de maintenant. En conséquence, nous annulerons la production aujourd’hui. “

Sony voulait initialement le garder dans son rôle dans l’EP à la fois Jeopardy! et la Roue de la Fortune à l’époque. Malheureusement, cela n’a tout simplement pas fonctionné en faveur de Richards. Richards et Carey sont amis depuis un certain temps. Richards était producteur exécutif de The Price is Right, travaillant avec Carey pendant un certain temps.