Thanksgiving n’est que dans un mois, ce qui en fait le moment idéal pour le nouveau projet du météorologue du Today Show, Al Roker. Le présentateur de longue date de NBC News devrait lancer un nouveau podcast, intitulé à juste titre Cooking Up a Storm, le 1er novembre. Chaque épisode de la série mettra en vedette Roker et des invités célèbres partageant leurs recettes et secrets de vacances préférés avec les auditeurs.

À la fin de la série, les auditeurs sauront préparer le parfait repas de Thanksgiving, plat par plat. Les recettes incluses sont les pommes de terre écrasées au parmesan d’Ina Garten; Vinaigrette au pain de maïs aux huîtres Low Country avec tranche de bacon croustillant d’Alexander Smalls; Dinde rôtie aux herbes croustillante et juteuse de Sohla El-Waylly; Choux de Bruxelles caramélisés de Marcus Samuelsson ; Sauce Wojape aux canneberges de Sean Sherman; et Tarte Plantain Patate Douce de Maya-Camille Broussard. Il s’agit du dernier podcast de NBC News et MSNBC, et tous les épisodes seront disponibles sur Apple Podcasts, Spotify et d’autres grandes plateformes de podcast.

Après que Roker a partagé les nouvelles du podcast sur sa page Instagram lundi, ses fans ont célébré la chance d’entendre les secrets de cuisine de Roker. « Génial ! Ce que nous cuisinons a été l’une des meilleures parties de ma journée quand tout était fermé ! J’ai hâte d’écouter !!!! Ensuite, nous avons besoin d’un livre de cuisine », a écrit un fan. « J’ai hâte de voir ce que vous allez préparer », a répondu un autre.

Les téléspectateurs de longue date d’aujourd’hui savent que Roker n’hésite pas à partager ses recettes préférées dans l’émission. Plus tôt ce mois-ci, il a contribué à la série « Get Cooking With… » de Today All Day, montrant ses recettes pour un steak géant et une purée de chou-fleur crémeuse. « Échanger des pommes de terre féculentes contre une belle purée de chou-fleur est la voie à suivre si vous surveillez les glucides … ou si vous aimez simplement ce légume crucifère », a écrit Roker. « Le fait de faire mijoter le chou-fleur dans du lait, en ajoutant beaucoup de beurre, crée un côté riche et crémeux qui disparaîtra en quelques minutes. »

Roker a également animé des émissions pour Food Network. En 2004, il a animé l’éphémère Roker on the Road et a animé le barbecue spécial Big Bag d’Al Roker en 2002. Cependant, dans une interview avec Food & Wine, Roker a déclaré qu’il ne se considérait pas comme une « personne de la nourriture » au niveau de Rachael Ray ou Bobby Flay. « Je suis un gars normal. Je ne suis pas un chef. Je ne possède pas de restaurant, donc je parle vraiment au spectateur et pour lui. Ils peuvent se voir comme un homme noir chauve, potelé et en train de cuisiner », a déclaré Roker. à l’époque. « Je plaisante ! Mais ils voient que je suis comme eux à bien des égards. »