L’animateur de MSNBC dénonce le manque de comportement chrétien des chrétiens au Southern Baptist Convention Pres. 10z viral

L’animateur de MSNBC Joshua Johnson n’a pas mâché ses mots en réprimandant le comportement anti-christique de Christian au nouveau président de la Southern Baptist Convention. Au lieu de cela, Ed Litton a accepté et a pris la responsabilité de fomenter le changement.

Le président de la Convention baptiste du Sud parle

« En termes de compréhension de ce que dit la Bible », a déclaré Joshua Johnson. « Il y a eu des recherches, y compris du Pew Research Center, pour savoir qui a la meilleure connaissance générale des religions abrahamiques, du christianisme, du judaïsme, de l’islam, et il a été constaté que les personnes les mieux informées ont tendance à être soit juives, soit athées et agnostiques que les gens qui sont en fait des pratiquants du christianisme ont tendance à ne pas avoir les connaissances générales les plus solides. »

Johnson a ensuite cité un verset biblique représentatif qui définit à quoi devrait ressembler le comportement des chrétiens.

“Il y a un verset de la Bible qui ne cesse de se démarquer”, a poursuivi Johnson. « C’est d’abord Pierre qui dit que les croyants doivent toujours être prêts à donner une réponse à tous ceux qui vous demandent de donner la raison de l’espérance que vous avez mais de le faire avec douceur et respect en gardant la conscience tranquille. Pasteur Litton, avant de vous laisser partir, j’ai rencontré beaucoup trop de chrétiens qui n’expriment aucune douceur et aucun respect lorsqu’ils parlent à des gens qui ne partagent pas leurs points de vue, que ce soit des athées, des agnostiques, des homosexuels comme moi, ou juste des gens qui ne partagent pas leur politique. Et ce n’est pas biblique. Ce n’est pas scripturaire. Ce n’est pas ce que la Bible enseigne aux croyants à faire. … Que comptez-vous faire en tant que président de la Southern Baptist Convention pour rendre les croyants plus agréables au goût, moins méprisables et peut-être un peu plus christiques dans leur façon de traiter avec le reste du monde ? »

Le pasteur était d’accord avec Johnson et a ensuite expliqué ce qu’il avait l’intention de faire. On espère qu’il réussira à changer de secte.

