L’animateur de « NBA on TNT », Ernie Johnson, pleure la perte de son fils Michael après la mort à 33 ans

Le fils de l’animateur de NBA on TNT, Ernie Johnson, Michael Johnson, est décédé vendredi, a annoncé le diffuseur de longue date sur Instagram. Michael avait 33 ans et a reçu un diagnostic de dystrophie musculaire de Duchenne en 1991. Il était l’un des quatre enfants adoptés par Johnson et sa femme Cheryl Johnson. Ils ont également deux enfants biologiques, leur fils Eric et leur fille Maggie.

« Ce gars que nous avons adopté de Roumanie en 1991 et diagnostiqué avec la dystrophie musculaire de Duchenne a vécu une vie miraculeuse de 33 ans. Nous avons perdu Michael Johnson aujourd’hui et nous sommes écrasés. Mais nous savons aussi que nous le reverrons … et cela continue nous », a écrit Johnson, 65 ans, sur Instagram, à côté d’une photo de Michael.

Leur fils devait utiliser un ventilateur en raison de la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD), une « maladie génétique caractérisée par une dégénérescence et une faiblesse musculaires progressives dues aux altérations d’une protéine appelée dystrophine qui aide à garder les cellules musculaires intactes », selon la Muscular Dystrophy Association. . Les garçons atteints de DMD ne vivaient souvent pas au-delà de l’adolescence, mais les récents progrès en matière de soins cardiaques et respiratoires ont prolongé la vie de nombreux patients atteints de DMD jusqu’à la trentaine.

Après que Johnson a partagé la triste nouvelle, Turner Sports a envoyé ses condoléances au diffuseur de longue date. « Nous avons le cœur brisé par le décès du fils bien-aimé de Cheryl et Ernie, Michael, un véritable héros qui a élevé et apporté de la joie à tous ceux qu’il a touchés », indique le communiqué. « L’amour, la foi et l’engagement de la famille les uns envers les autres seront à jamais une source d’inspiration pour nous. Nos plus sincères condoléances vont à Cheryl, Ernie, ainsi qu’à leur famille, leurs amis et leurs proches alors que nous pleurons avec eux. »

La NBA a également adressé ses condoléances à la famille Johnson. « La NBA pleure le décès de Michael Johnson, le fils d’Ernie Johnson de Turner Sports. Michael était admiré par tant de personnes dans la ligue pour son courage et sa persévérance remarquables », indique le communiqué. « Nous adressons nos plus sincères condoléances à Ernie, Cheryl et à leur famille pendant cette période difficile. »

Johnson héberge la couverture NBA de TNT depuis 1989. Il héberge également la couverture du réseau de la MLB et de la NCAA Men’s Basketball. Il a remporté le prix de la personnalité sportive exceptionnelle, hôte de studio aux Sports Emmys à sept reprises.