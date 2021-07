Comme nous l’avons déjà dit deux fois cette semaine, ces rapports vont devenir de plus en plus courants. Quand on combine trois hypothèses, des articles comme ceux-ci sont inévitables. Premièrement, nous avons un remède quasi miracle pour COVID, développé par les meilleurs scientifiques du monde qui ont travaillé 12 heures par jour, six jours par semaine pendant six mois. Deuxièmement, la nouvelle souche COVID, la variante delta est beaucoup plus virulente et rend les gens plus malades. Troisièmement, d’une manière ou d’une autre, la question des vaccinations est devenue politisée, les anti-sciences étant fières d’ignorer la science. Et ajoutez tout cela ensemble, on a ce qui est devenu à toutes fins utiles, une maladie MAGA. Évolution, si l’on peut rester parfaitement détaché.

Nous ne restons pas détachés de la souffrance et de la mort et n’éprouverons aucun sentiment de fierté ou de joie à regarder ce que ces personnes se sont infligé. Si l’on commence à souhaiter aux autres du mal physique ou la mort, on commence sa propre mort, la perte de son humanité. Si l’on veut du sarcasme et du cynisme, il y en a plein. On ne le trouvera pas ici. Nous pouvons être en colère.

Nous avons une autre tragédie en plein développement.

WKRN-TV rapporte que la famille de l’animateur de radio de droite Phil Valentine rapporte qu’il a été hospitalisé à cause du nouveau coronavirus et est dans “un état très grave”, il est en soins intensifs, c’est “critique”.

Bien sûr, il avait été vicieusement anti-vaxx.

J’évite Twitter, mais je devais juste vous laisser voir ça. Cela devrait faire peur à tout le monde. https://t.co/OIv3lV4jmZ – Phil Valentine (@ValentineShow) 13 avril 2021

Le 11 juillet, Valentine n’a toujours pas apprécié le danger :

« Oui, les rumeurs sont vraies. J’ai COVID. Malheureusement pour les ennemis là-bas, il semble que je vais y arriver. Expérience intéressante. Je devrai vous renseigner quand je reviendrai à l’antenne. J’espère que ce sera demain, mais je peux prendre un jour de congé juste par précaution.

Il a pris beaucoup plus d’un jour de congé et la condition est intéressante dans son horreur. Et devine quoi? Un autre MAGA gravement malade est devenu très regrettable, et voit les erreurs de ses voies :

“Phil aimerait que ses auditeurs sachent que même s’il n’a jamais été un” anti-vaccin “, il regrette de ne pas être plus véhément “Pro-Vaccine” et a hâte de pouvoir défendre plus vigoureusement cette position dès son retour. à l’antenne, ce que nous espérons tous bientôt”,

« S’il vous plaît, continuez à prier pour son rétablissement et S’IL VOUS PLAÎT ALLEZ VOUS FAIRE VACCINER ! »

Amende. Nous ne lui souhaitons pas de mal mais nous méritons bien d’être très en colère, alors s’il vous plaît, allez-vous en foutre maintenant. C’est un peu tard pour beaucoup trop de MAGA.

Juste pour boucler la boucle de l’histoire, avant même qu’il n’y ait un vaccin, le Trumper agissait comme Trump :

La maladie de Kawasaki est la plus effrayante ! Sérieusement, c’est de cela que je parle quand je dis que je fais une évaluation des risques. J’ai un très faible risque de A) contracter le COVID et B) d’en mourir si je le fais. Pourquoi risquerais-je de faire une crise cardiaque ou une paralysie en me faisant vacciner ? – Phil Valentine (@ValentineShow) 8 décembre 2020

Guérissez-vous, puis reprenez-vous.

