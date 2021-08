L’animateur de radio Stew Peters banni de Twitter ⋆ 10z viral

L’animateur de radio populaire Stew Peters, animateur du Stew Peters Show sur Red Voice Media, a été banni de Twitter peu de temps après avoir signalé la mort supposée de 2 enfants parmi les 24 000 enfants australiens qui ont été parqués dans un grand stade pour être vaccinés de force. .

L’animateur de radio populaire Stew Peters est le dernier à être banni de Twitter à la suite d’une vidéo publiée par Peters couvrant des rapports selon lesquels 24 000 enfants en Australie sont parqués dans une installation de quarantaine basée sur un stade pour y être injectés de force avec le vaccin COVID-19, selon Peters. a été attribuée à au moins deux décès. Selon Red Voice Media, « Stew Peters s’est entretenu avec un ancien responsable militaire australien qui a confirmé qu’AU MOINS deux enfants sont morts après avoir été vaccinés dans une masse de 24 000 enfants qui ont été introduits dans une arène sportive pour prendre le jab en l’absence de tous les adultes.

S’adressant à National File, Peters a déclaré que la décision était intervenue sans explication et a condamné la censure des conservateurs par la grande plate-forme technologique. “Il n’y avait aucune explication, et Twitter ne ressent pas le besoin de s’excuser, car ils sont protégés par les élites de la classe dirigeante, les oligarques qui maltraitent et tuent les Américains chaque jour alors que de plus en plus de libertés sont retirées aux chrétiens qui travaillent dur. qui ne cherchent qu’à être libres dans le plus grand pays que le monde ait jamais connu.

Peters a ajouté : « Nous vivons une époque très dangereuse, et ce danger est exaspéré lorsque des masses de gens tolèrent la tyrannie. » Peters a également souligné un tweet qu’il a écrit expliquant que la Maison Blanche de Biden, le CDC, la FDA, Moderna, Pfizer, l’Organisation mondiale de la santé et Johnson & Johnson n’exigent pas de vaccins. “Je soupçonne que cela a été motivé par cette VÉRITÉ”, a déclaré Peters à National File, “qui a eu plus de 10 000 retweets en 12 heures.” Peters reste sur Gab et sur Telegram.

Comme l’a rapporté National File, l’Australien Brad Hazzard, ministre de la Santé et de la Recherche médicale, a déclaré aux parents lors d’une conférence de presse que 24 000 enfants seront envoyés dans un stade pour recevoir le vaccin expérimental Covid-19, et les parents ne seront pas autorisés à être présents . Hazzard a insisté auprès des parents pour que leurs enfants soient « bien soignés ».