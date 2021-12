L’animateur de Sky News a Javid se tortillant dans une sonde de règle de coronavirus maladroite | Politique | Nouvelles

Niall Paterson de Sky News a contesté le secrétaire à la Santé au sujet de ses affirmations selon lesquelles aucune fête n’avait jamais eu lieu car il avait été rassuré par des « personnes âgées ». M. Paterson a accusé le Cabinet de « prendre le public pour des imbéciles » après que le ministère de l’Éducation et le CCHQ aient été forcés d’admettre que des fêtes avaient eu lieu malgré les règles sur les coronavirus en place l’année dernière. Sajid Javid a déclaré au présentateur de Sky: « J’ai reçu l’assurance, comme le Premier ministre, que toutes les règles ont été respectées tout au long de la pandémie à tout moment. »

M. Paterson a déclaré : « Qui fournit ces assurances ?

« Parce que nous avons entendu cela, du ministre du gouvernement assis là où vous êtes toute cette semaine. Nous l’avons entendu d’innombrables fois de la part du Premier ministre: » On m’a dit, j’ai été rassuré.

« Qui dit ? »

Le secrétaire à la Santé a répondu: « Je ne vais pas entrer dans les noms, mais des personnes âgées m’ont assuré que les règles avaient été respectées. »

Mais la réponse n’a pas semblé convaincre M. Paterson, qui a plaisanté: « Personne n’a pensé à vérifier cela? »

M. Sajid a déclaré: « Le Premier ministre a agi de manière complètement rectificative en ordonnant une enquête et pour découvrir ce qui s’est peut-être passé ou non, et pour que cette enquête soit menée par le secrétaire du Cabinet qui est libre de regarder où il veut, de parler à qui que ce soit. il veut. »

