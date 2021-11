L’animateur de ‘SNL’, Kieran Culkin, se souvient d’avoir dénoncé un membre de la distribution lors d’une apparition en tant qu’enfant

Kieran Culkin fait ses débuts en tant qu’animateur de Saturday Night Live ce week-end, mais ce n’est pas la première fois qu’il visite le Studio 8H. En novembre 1991, le frère aîné de Culkin, Macaulay Culkin, a animé l’émission, amenant sa famille avec lui et incluant Culkin dans trois sketches. Alors qu’il se préparait pour l’épisode de Macaulay, Culkin, 9 ans, a dénoncé un acteur de longue date, prouvant très tôt qu’il était l’acteur parfait pour jouer le Roman Roy sans filtre dans Succession de HBO.

« Je me souviens, pendant le jour des répétitions, j’étais sur scène et j’étais avec ma mère. Kevin Nealon passe et elle l’attrape et elle dit : ‘Oh, hé, tu es génial. Au fait, tu es mon le préféré de son fils' », a déclaré Culkin lors de l’émission The Tonight Show jeudi soir. Culkin entendit cela et corrigea soudainement sa mère. « Et je me suis dit : ‘Maman, je t’ai dit qu’il était mon deuxième favori. Dana Carvey est mon préféré !' », se souvient Culkin, maintenant âgé de 39 ans.

Bien que Nealon ait été déçu que le compliment ait été retiré, il n’a pas perdu son sens de l’humour. « Je me souviens l’avoir vu prendre ce petit poignard minuscule et partir… ‘Eh bien, c’est toujours très agréable de vous rencontrer' », a déclaré Culkin à Jimmy Fallon. Plus tard, Nealon a même retenu Culkin pendant les bonsoirs de l’épisode.

Le concert d’hébergement de Culkin’s Saturday Night Live intervient quelques semaines seulement après le retour de Succession pour sa troisième saison sur HBO. Culkin a remporté deux nominations aux Golden Globes et une nomination aux Emmy Awards pour le meilleur acteur de soutien dans une série dramatique pour sa performance dans la série. L’acteur a également joué dans No Sudden Move de Steven Soderbergh, qui est sorti sur HBO Max au cours de l’été.

L’interprète musical de la SNL de ce week-end est Ed Sheeran, même s’il a été testé positif pour COVID-19 en octobre. Plus tôt cette semaine, Sheeran a confirmé qu’il était autorisé à se produire sur SNL après sa quarantaine. « En publiant cette photo pour dire que je suis libéré de l’isolement covid aujourd’hui, donc si vous me voyez dehors, j’ai eu le feu vert et j’ai terminé ma quarantaine. Excité de reprendre le travail avec le travail, et SNL est toujours actif , alors connectez-vous samedi, à bientôt », a-t-il écrit. Sheeran interprétera de nouvelles chansons de son album =, qui comprend « Bad Habits », « Shivers » et « Overpass Graffiti ». SNL est diffusé à 23 h 30 HE sur NBC.