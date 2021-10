L’animateur de « The Masked Singer », Nick Cannon, a de mauvaises nouvelles à propos de son talk-show

Le talk-show de jour très attendu de Nick Cannon est enfin arrivé. L’émission a été créée le 27 septembre après des mois de promotion. Les débuts ont été repoussés de près d’un an à la suite des commentaires controversés de Cannon, considérés par beaucoup comme antisémites. Après une interruption de plusieurs de ses projets et des excuses publiques, le spectacle a continué. Malheureusement, les chiffres ne sont pas aussi bons que les dirigeants du réseau l’espéraient.

« Avec moins d’un demi-million de téléspectateurs et recevant des critiques dévastatrices, le programme souscrit de la personnalité de la télévision pérenne ne devrait pas prendre le pas sur le créneau horaire de Wendy Williams, malgré ce que les rumeurs suggéraient auparavant », a déclaré une source au média. L’émission est diffusée sur les stations affiliées CW et FOX.

Le créateur de Wild N’ Out avait un talk-show sur Nickelodeon au début des années 2000. Il anime actuellement The Masked Singer.

L’émission n’a recueilli que 400 000 téléspectateurs par jour pour sa première semaine de diffusion. Les nombres prétendument faibles laissent Cannon au bas du totem par rapport aux autres talk-shows. Cannon a une concurrence majeure, avec les favoris des fans, notamment The Real, The View, The Talk et The Kelly Clarkson Show pour n’en nommer que quelques-uns.

L’émission de Cannon a été un sujet de conversation majeur ces dernières semaines. Avant sa première, il y avait des rumeurs selon lesquelles Cannon pourrait prendre la place de Wendy Williams sur le réseau en raison du report de l’émission de Williams à trois reprises au milieu de ses problèmes de santé. Les retards de Williams pour retourner dans son canapé violet bien-aimé seraient dus à sa lutte contre un cas grave de COVID-19, associé à son lymphœdème et à sa maladie des tombes. Les fans de Williams craignaient également qu’elle ne rechute. Elle a été ouverte sur ses luttes contre l’alcoolisme et la toxicomanie au fil des ans. L’émission de Williams revient au milieu de son absence avec une multitude d’hôtes invités.